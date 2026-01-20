Paolo Sorrentino discute con la security per fermarsi a salutare i fan: il gesto prima della polemica a Torino

Era atteso da un gruppo di fan all’esterno di un teatro a Torino e Paolo Sorrentino, regista de La grazia, ha discusso con il suo addetto alla security pur di fermarsi a scattare foto e firmare autografi.

Il video girato all’esterno di un teatro a Torino

Un video finito sui social mostra quanto accaduto. All’ingresso, Sorrentino ha voluto concedere qualche minuto ai presenti, insistendo per poter salutare personalmente chi era rimasto in attesa. Filmato mentre si interfacciava apparentemente infastidito con l’addetto alla sicurezza che cercava di liberare il passaggio, il regista — con modi non troppo “aggraziati” — gli ha intimato di lasciargli gestire la situazione. Quindi, pur senza sorridere, si è concesso per qualche minuto a chi gli chiedeva foto e autografi.

La polemica sul mancato saluto in teatro a Torino

Ma all’interno del teatro la storia sembrerebbe avere preso un’altra piega. Durante le due proiezioni istituzionali su invito organizzate dalla Film Commission — con ospiti come il sindaco Stefano Lo Russo, politici e membri della troupe — Sorrentino non ha partecipato al dibattito con il pubblico pagante. “Il saluto non lo faccio”, avrebbe dichiarato il regista, lasciando delusi gli spettatori che avevano pazientemente atteso in fila per oltre un quarto d’ora.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere, Sorrentino si sarebbe concesso solo poco prima dell’inizio delle proiezioni, come testimoniato dal filmato, mentre il pubblico interno continuava a sperare di incontrarlo. “Volete una poesia”, ha scherzato concedendosi per qualche istante, “ma sapete, non sono bravo a fare questi discorsi. Ringrazio voi e Torino, in cui mi trovo benissimo: il detto ‘falsi e cortesi’ non vi appartiene”. Poco più di due minuti totali, che sembrerebbero avere provocato qualche mormorio di disappunto tra gli spettatori.