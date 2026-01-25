Paolo Sorrentino assente a Che tempo che fa: Fabio Fazio spiega la motivazione ad inizio puntata

Paolo Sorrentino non sarà in studio da Fabio Fazio questa sera, domenica 25 gennaio 2026. Era nella lista degli ospiti della puntata di Che tempo che fa, ora in onda sul canale NOVE, ed era atteso per parlare del suo nuovo film La Grazia, al cinema dal 15 gennaio 2026 e presentato in anteprima alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove è stato accolto con 8 minuti di applausi e standing ovation. Il celebre regista premio Oscar è stato costretto a dare forfait all'ultimo momento a causa di una febbre alta che gli ha impedito di partecipare alla trasmissione. La sua assenza è stata annunciata da Fabio Fazio ad apertura puntata.

La sua assenza pesa perché l'incontro avrebbe dovuto essere occasione per parlare del suo nuovo film, uscito al cinema 10 giorni fa, ispirato a una storia vera, il caso di Gastone Ovi che uccise la moglie malata di Alzheimer. In un'intervista a Fanpage.it, il regista ha spiegato di aver scelto di ispirarsi alla "grazia" concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'uomo condannato per il violentissimo gesto, perché "mi sono messo nei panni di un presidente della Repubblica cattolico che decide di concedere la grazia, tra l’altro a un uomo della sua generazione che ha commesso un omicidio. È qualcosa che immagino abbia suscitato sentimenti contrastanti in chi ha concesso la grazia. Questo è stato il punto di partenza", le sue parole. Presentato alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia lo scorso agosto 2025, il film è stato candidato al Leone d'Oro, massimo riconoscimento del Festival. Ha ottenuto già diversi premi, come la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile andata a Toni Servillo, protagonista del film, e il Premio Pasinetti, assegnato dalla stampa cinematografica italiana.