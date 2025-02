video suggerito

Olly: “Emma la prima persona che ho chiamato dopo la vittoria a Sanremo. Al suo live feci una figuraccia” Ai microfoni di Radio Zeta, Olly ha parlato del rapporto quasi fraterno con Emma Marrone: “È stata la prima persona che ho chiamato dopo aver vinto Sanremo, è come una sorella maggiore”. Poi il racconto di quella volta in cui fu ospite a un suo concerto: “Feci una figura di me**a, sbagliai una strofa”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Per me è una sorella maggiore". Ai microfoni di Radio Zeta, Olly ha parlato del rapporto con Emma Marrone. Il neo vincitore del Festival di Sanremo 2025 e la ‘collega' hanno un rapporto quasi fraterno, tanto che è stata lei una delle prima persone che ha chiamato dopo l'annuncio del primo posto alla kermesse. Insieme, lo scorso anno, hanno anche firmato il brano di successo Ho voglia di te.

Perché Olly ha chiamato Emma dopo la vittoria a Sanremo

Ospite di Radio Zeta, Olly ha parlato del legame d'amicizia con Emma Marrone. I due nel 2024 hanno pubblicato insieme il brano Ho voglia di te, che è diventato in breve un grande successo, contribuendo a far conoscere sempre di più la musica del cantante. Tra i due si è instaurato un rapporto quadi fraterno, tanto che Federico Olivieri (vero nome di Olly) ha raccontato: "Per me lei è una sorella maggiore. È stata la prima persona che ho chiamato dopo aver vinto Sanremo, una delle prime. Abbiamo parlato di un sacco di cose".

Olly racconta la figuraccia al concerto di Emma

Parlando di Emma, Olly ha poi raccontato un episodio legato a quella volta in cui la cantante lo volle come ospite nel suo concerto al Forum di Milano. I due, insieme, hanno realizzato il brano dal titolo Ho voglia di te. Il neo vincitore di Sanremo ha spiegato di aver fatto una figuraccia, togliendosi una cuffia dall'orecchio e sbagliando parte di una strofa: "Al forum ho cantato solo quando sono stato ospite di Emma, ma ho fatto una figura di me**a. Ero gasato come se fossi in un club, ho tolto una cuffia e c’era un rimbombo fortissimo, ho sbagliato mezza strofa, ma completamente sbagliata".