Nicolò Califano: “Non sento la mia ragazza iraniana da 4 giorni, ho paura di vedere il suo volto tra le vittime”

Nicolò Califano, ex concorrente di Masterchef 13, è preoccupato per la sua fidanzata iraniana: “Non la sento da quattro giorni perché è stata bloccata la connessione a internet. Ho paura di vedere il suo volto tra le vittime”.

Nicolò Califano non sente la sua ragazza iraniana da quattro giorni. L'ex concorrente di Mastercehf 13 è preoccupato per la fidanzata e teme che le possa essere accaduto qualcosa, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera: "Non la sento da quattro giorni, precisamente dall'8 egnnaio, perché è stata bloccata la connessione a internet".

"La mia ansia sta crescendo, continuo a sentire che muoiono persone, ho paura di vedere il suo volto tra le vittime", ha raccontato l'ex aspirante che, 26 anni, seguito su Instagram da oltre 500mila followers. Negli scorsi giorni aveva pubblicato sul suo profilo social un video ironico per riflettere sulla drammatica situazione in Iran, dove le proteste della popolazione contro il regime vengono duramente represso da settimane. "Speriamo che la mia ragazza non muoia… devo fare delle ottime salse. Questo è quello che pensa la mia testa che sta metà in Italia e metà in Iran", dice con ironia, nel tentativo di mascherare la sua preoccupazione.

L'ex concorrente della 13esima edizione di Masterchef ha una relazione a distanza da circa un anno con una ragazza che vive in Iran, conosciuta su un'app per imparare le lingue: "Il primo contatto che mi è apparso è stato il suo: era il 4 dicembre 2024, da allora abbiamo cominciato a chiacchierare in video tutti i giorni". In questi mesi si sono incontrati tre volte, due in Turchia e una in Armenia, "paesi in cui lei con il passaporto iraniano può andare facilmente". Diversa la situazione per l'Italia: "Ha provato a ottenere un visto turistico ma glielo hanno rifiutato due volte. La prima le è stato contestato l'indirizzo del soggiorno, quello di casa mia. La seconda non c'era alcuna motivazione".

Califano ha raccontato che la fidanzata vorrebbe andare via dall'Iran perché "non ne può più della situazione": "Se fai l'insegnante in un istituto governativo e ti trovano senza hijab ti licenziano in tronco. Per questo lei, che fa l'insegnate di inglese, ha scelto di lavorare in un istituto privato". Tuttavia, per portarla via dal Paese e permetterle di arrivare in Italia l'unico modo è il matrimonio: "Non vorremmo farlo adesso, ma poiché pare che non ci si altra scelta ci siamo detti che potremmo girare un documentario su come si scappa dall'Iran con il matrimonio".