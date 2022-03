Morto il giornalista Sergio Canciani, storico corrispondente da Mosca del TG1 È morto all’età di 76 anni il giornalista Sergio Canciani, storico corrispondente da Mosca del Tg1. Nella sua carriera, oltre che in televisione, aveva lavorato per diversi quotidiani e scritto numerosi saggi.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 76 anni il giornalista Sergio Canciani, volto noto della tv pubblica, per anni era stato uno dei principali corrispondenti da Mosca per il Tg1. Nella sua carriera, oltre che sul piccolo schermo, aveva collaborato con diversi quotidiani nazionali ed era stato autori di saggi di grande rilievo.

Triestino, aveva iniziato la sua carriera nella testata giornalistica regionale della Rai prima quella slovena e poi quella italiana del capoluogo friulano, dove si era formato per poi passare al telegiornale nazionale dove, sin da subito, fu chiamato a rivestire il ruolo di corrispondente. È stato per lungo tempo, infatti, uno dei maggior conoscitori dello scenario politico russo, in merito al quale aveva scritto numerosi libri in cui approfondiva le tematiche socio-politiche dall'interno del Paese. Con la sua professionalità aveva raccontato la Guerra nei Balcani, per poi descrivere nel dettaglio i cambiamenti del Cremlino da Elstin a Putin.