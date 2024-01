Morta Thaina Fields, la pornostar 24enne aveva denunciato abusi sessuali nel mondo del porno Thaina Fields, la pornostar che aveva denunciato abusi sessuali nel settore dell’intrattenimento per adulti, è stata trovata morta nella sua casa. Ignote al momento le cause della morte. In passato aveva condiviso i suoi problemi di salute mentale, dichiarando di soffrire di distimia e disturbo ossessivo-compulsivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Thaina Fields, la pornostar che aveva denunciato abusi sessuali nel settore dell'intrattenimento per adulti, è stata trovata morta nella sua casa. La polizia sta indagando sulla sua morte ma non ha ancora definito le cause della morte della 24enne trovata nella sua casa di Trujillo, in Perù, questo fine settimana.

Gli abusi sessuali: "Difficile essere donna nel porno"

Otto mesi fa la star, il cui vero nome Abigail, ha dichiarato pubblicamente di aver subito abusi sessuali "molto pesanti" quando ha iniziato la sua carriera nell'industria di film per adulti. L'anno scorso ha detto: "Ho subito molestie e abusi sessuali dopo aver iniziato a creare contenuti per adulti. È davvero pesante portarne il peso".

Poi, i dettagli: "All'inizio ho pensato che non potessi fare causa e molti pensavano che assumendomi avrebbero potuto fare quello che volevano di me, ma poi sono tornata a casa, ho fatto il bagno e ho pianto". Ha continuato: "Mi ha detto che dovevo essere forte e ho lasciato perdere. Mi è successo molte volte. È molto difficile essere una donna e creare contenuti per adulti quando la società è letteralmente nella merda".

Il messaggio di Milky Perù, la società dei suoi porno

Milky Perù, una delle società di produzione per cui ha lavorato, ha rilasciato una dichiarazione e ha detto: "Non possiamo crederci, ci rifiutiamo di stare senza di te, vorremmo vederti ancora una volta. Speriamo che qualcuno ci svegli questo brutto sogno, sarai sempre nei nostri cuori. Grazie per averci permesso di far parte della tua vita. Ti amiamo, mio ‘Chinis'".

I problemi di salute mentale: la distimia e il disturbo ossessivo compulsivo

Thaina, che aveva una fanbase in tutto il mondo, in passato aveva condiviso i suoi problemi di salute mentale. Aveva dichiarato di aver sofferto di distimia (un disturbo dell'umore che si presenta con umore calante, per lungo tempo, con andamento cronico) e disturbo ossessivo-compulsivo e aggiunto che la terapia con i farmaci l'avevano aiutata ad affrontare la delicata situazione.

Molti dei suoi fan ed ex colleghi si sono precipitati a renderle omaggio dopo la sua morte improvvisa avvenuta sabato. La cara amica e collega Alejandra Sweet ha scritto: "Thaina, bellissima, da dove sei, splendi come una stella, non posso dire altro. Speravo solo che rispondessi al mio ultimo messaggio. Un bacio al cielo".