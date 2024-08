Michael Imperioli: “Ho temuto di essere licenziato dai Soprano”, il racconto dell’incidente

video suggerito

Michael Imperioli, lo storico Chris Moltisanti dei Soprano, ha rivelato al New York Post di aver temuto di essere licenziato dalla serie tv che gli ha regalato la popolarità. Un incidente da lui causato sul set lasciò il compianto James Gandolfini prima di sesso, fino a quando non scoppiò in una risata isterica. L'attore ha raccontato l'aneddoto in fase di presentazione della nuova docuserie di History Channel, “American Godfathers: The Five Families”, del quale è narratore e produttore.

Il racconto di Michael Imperioli

Il ruolo "mafioso" per eccellenza di Michael Imperioli è quello di Christopher Moltisanti nella serie “I Soprano”, andato in onda su HBO dal 1999 al 2007, con James Gandolfini nei panni di Tony Soprano. Il racconto del primo giorno di set di Michael Imperioli è stato molto buffo. La sua prima scena coinvolgeva il suo personaggio in auto con quello di James Gandolfini. Imperioli doveva guidare in retromarcia e allo stesso tempo doveva recitare:

E non sapevo guidare. Non avevo mai avuto una patente. Vivevo a New York da quando ero adolescente, quindi non ho mai preso la patente eppure non l'avevo detto alla produzione perché volevo il lavoro. Allora, ho pensato: quanto può essere difficile? Tanto è televisione, magari ti trainano…E invece vado a sbattere molto forte contro un albero. Gli airbag si sono aperti, c'era molto fumo.

La reazione di James Gandolfini

Il racconto di Michael Imperioli prosegue: “Pensavo che mi avrebbero licenziato. La gente è corsa, c’è stato un silenzio…e poi James è scoppiato a ridere in modo isterico". A quel punto, Imperioli ha immaginato: "Okay, magari andrà bene". E su Gandolfini: "Era una persona buona, perbene. È davvero straziante che non ci sia più". Il documentario "American Godfathers: The Five Families" debutterà domenica 11 agosto su History Channel negli Stati Uniti, ma arriverà presto anche in Italia.