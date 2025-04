video suggerito

Mauro Coruzzi dimesso dall'ospedale: come sta dopo il ricovero di oltre un mese Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato a casa dopo aver passato oltre un mese in ospedale. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post condiviso sui social.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato a casa. A darne notizia è stato lui stesso con un carosello di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Nelle immagini si vede l'interno della sua casa e della sua cagnolina Kiri. Nei commenti sotto al post sono tanti messaggi di supporto, tra questi anche quello della cantante Dolcenera. Il 25 febbraio scorso il noto volto televisivo era stato ricoverato in ospedale per fare alcuni controlli, all'inizio del 2023 era stato colpito da un ictus.

Mauro Coruzzi torna a casa: il messaggio sui social dopo il ricovero in ospedale

"Noi ci vediamo a casa" è la colonna sonora scelta da Mauro Coruzzi per annunciare il suo rientro dall'ospedale. A scriverlo nella didascalia di un post condiviso sui social è stato noto volto televisivo, che oltre a menzionare il brano di Dolcenera, aggiunge: "Il pieno possesso della felicità è impagabile, e in più ci vuole solo un sorriso". Tra i commenti, è stata proprio la cantante a mostrargli sostengo scrivendo: "Forza Mauro". Nelle immagini si vedono le foto dell'interno della sua casa e della sua cagnolina Kiri.

Mauro Coruzzi in ospedale dal 25 febbraio scorso

Lo scorso 25 febbraio Mauro Coruzzi aveva spiegato il suo motivo della sua poca attività sui social. All'inizio del 2023 era stato colpito da un ictus. Scusandosi, aveva chiarito che si trattava di un'assenza legata a motivi di salute, aggiungendo che era ricoverato in ospedale:

Forse è stato un volere divino, questo che vedete è un letto d'ospedale, sono ricoverato per controlli. Il mio disturbo mi ha bloccato prima di Sanremo, forse un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto per dire la verità. Ecco il motivo della mia assenza, forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane spero che possiamo tornare a casa.