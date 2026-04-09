Maurizio Battista denunciato dall’ex agente per stalking e diffamazione

Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. Il comico romano ha pubblicato sui suoi profili social alcuni video in cui accusava l'agente di avergli portato via almeno un milione e mezzo di euro, definendolo anche "uno sciacallo". Nella denuncia presentata alla Procura di Roma si chiede anche l'attuazione di una misura interdittiva nei confronti del comico.

La denuncia nei confronti di Maurizio Battista

La vicenda che vede contrapposto l'attore e il suo manager ha avuto inizio lo scorso gennaio, come ha spiegato l'avvocato Pietro Nicotera nella denuncia presentata da Censi. Nell'atto si legge che Maurizio Battista ha voluto interrompere il loro rapporto professionale iniziato nel 2018 e dopo questa scelta sarebbe iniziata la pubblicazione di video sui social e ancora "con frequenza quotidiana facendo riferimento ad uno ‘sciacallo che era inseguito da un cacciatore con il fucile carico’ usando termini e modi alquanto pesanti e minacciosi senza però indicare a chi si riferisse al punto che destava la curiosità di migliaia di persone che lo seguono sui social".

La richiesta della misura cautelare dal legale di Censi

Nella denuncia si legge che anche Fabio Censi è stato denunciato dallo stesso Battista, ma il legale dell'impresario la descrive come "Una iniziativa rivendicata in una mail inviata dal comico ai consiglieri comunali di Canterano, in provincia di Roma, dove sono assessore e vicesindaco". Questi continui attacchi sui social, secondo l'avvocato Nicotera, avrebbero provocato al suo assistito "un grave stato di ansia e di paura" oltre che "un timore per la propria incolumità". Per queste ragioni alla Procura di Roma è stato chiesto di applicare nei confronti del comico una misura cautelare che gli impedisca di ripetere ancora le azioni illegali che, finora, ha commesso impunemente.