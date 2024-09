video suggerito

“Maschio, risolto, non narcisista patologico, quindi zitella per sempre”, Emma scherza sul suo uomo ideale Emma Marrone, ospite di RTL 102.5, elenca le caratteristiche essenziali che dovrebbe avere il suo partner ideale. “Se sono queste rimarrò zitella per sempre, non so se mi spiego” scherza la cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone è innamorata ma, al momento, solo della sua musica "l'unica che non la tradirà mai". Ospite di RTL 102.5 scherza con i conduttori elencando una serie di caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale. Non esclude che, qualora ne valesse la pena, sarebbe pronta ad aprire il suo cuore. Dopo aver snocciolato punto per punto le prerogative essenziali del partner perfetto, arriva ad una conclusione: "Se sono queste rimarrò zitella per sempre, non so se mi spiego".

Emma Marrone: "Mi fidanzerò quando troverò l'uomo che mi merita, non uno qualunque"

"Lavori, lavori, vai in giro… e l'amore?" chiede ad Emma Marrone una dei due conduttori radiofonici. La cantante ammette che, al momento, è concentrata soprattutto sul suo lavoro ma non esclude che, qualora ne valesse la pena, sarebbe pronta a lasciarsi andare dal punto di vista sentimentale. "L'amore è la mia musica, è l'unica cosa che non mi tradirà mai – ammette candidamente la cantante – Io non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l'uomo che mi merita, non uno qualunque, quindi è difficile".

Emma Marrone elenca le caratteristiche del suo partner ideale

Le domande sulla vita sentimentale di Emma Marrone non si esauriscono con la sua risposta. L'altro conduttore cerca di entrare più nello specifico, chiedendole quali caratteristiche debba avere il suo partner ideale. La cantante non se lo fa ripetere due volte, elencando una serie di requisiti essenziali:

Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita e che gli piaccia solo io. Quindi ragazzi se queste sono le prerogative: zitella per sempre, non so se mi spiego.

Una lista che viene accolta tra le risate generali, sia da parte dalla giornalista in collegamento, sia dai conduttori in studio.