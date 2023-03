Martina Socrate, la creator di TikTok: “Ho iniziato a fare video dopo una delusione amorosa” Martina Socrate è una delle tiktoker più famose d’Italia, con più di un milione e mezzo di followers. Ha iniziato nel 2019, per passare il tempo, e poi è diventata una content creator, come racconta in “Storie dall’altro social”.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Martina Socrate non è certamente sconosciuto a chi bazzica i social e conosce i volti dei creator che con i loro contenuti hanno dato vita ad un nuovo modo di raccontare il mondo circostante. Ed è per i suoi video, in cui racconta viaggi, tendenze, curiosità che è diventata famosissima, soprattutto su TikTok dove ha più di un milione e mezzo di follower. La 24enne si è raccontata in un nuovo format targato La7, che si chiama "Storie dell'altro Social" in cui ha rivelato come ha iniziato a fare questo lavoro.

I primi video su TikTok dopo una delusione amorosa

Studentessa di mediazione linguistica, precedentemente diplomata al liceo artistico, Martina racconta di aver iniziato il suo lavoro di content creator nel 2019: "Stavo superando una brutta rottura amorosa e l'unica cosa che mi faceva stare bene era fare video, perché non pensavo al mio dramma", per poi addentrarsi nell'evoluzione del suo modo di creare contenuti:

All'inizio facevo video diversi da adesso, ovvero facevo recitazione su TikTok e quindi mi perdevo nei personaggi e non pensavo alla mia vita, quindi era proprio una cura per me. Poi la vita mi ha fatto questo regalo e mi ha detto la cura diventerà il tuo lavoro e quindi adesso è il mio lavoro. Faccio un altro tipo di video adesso, perché adesso mi concentro molto di più su viaggi, curiosità, lifestyle, quindi si è un po' evoluto il mio stile con me. Però nasce proprio da un bisogno che è stato soddisfatto da TikTok principalmente.

Perché i suoi video sono così virali

I suoi video, sin dalle primissime apparizioni sui social, sono diventati virali e hanno macinato milioni di visualizzazioni. Quando le si chiede il motivo di un impatto così potente sul pubblico e sul perché i suoi video siano diventati così popolari, Martina risponde dicendo:

Quello che vedo è che quando tu fai vedere qualcosa di nuovo sulla piattaforma, per quanto sia difficile perché su internet c'è tutto, tendenzialmente alle persone piace. Io cerco di ascoltare quanto più possibile il mio pubblico e le esigenze delle persone in quel momento, quindi se magari c'è un trend io gli sto dietro e lo metto in uno dei miei video educational. Poi penso che piaccia il fatto che anche se racconto cose serie, che insegno qualcosa, è fatto tutto in modo molto dinamico, spontaneo e le persone non percepiscono che io stia insegnando qualcosa, ma vengono coinvolte nell'esperienza.

A chi le chiede come viene percepita la sua attività, Martina risponde: "Il lavoro del content creator è un lavoro, non potrei averne un altro parallelo. Mi piacerebbe che le persone capissero che magari dietro a un video, ti sei fatto 17 ore di volo, ci hai messo due ore a montarlo, hai preso mille treni, ti sei preso anche l'influenza, però la gente giustamente non lo sa, perché vede solo il risultato finale, che è il video di un minuto e mezzo".