Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di Falsissimo, che è anche noiosissimo”

Marina Berlusconi rompe il silenzio e commenta la battaglia legale in atto contro Fabrizio Corona insieme alle notizie circolate sul suo conto e in particolare sulla condotta della Mediaset gestita da suo fratello Pier Silvio. "Mi hanno costretto a vederne una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l’ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati", poi stop, chiuse le comunicazioni a riguardo.

Una lunga intervista al Corriere della sera dedicata prettamente alla politica e al suo orientamento al Referendum di marzo: "Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta", ha dichiarato. In apertura, quando il giornalista le ha chiesto di un bilancio generale, Marina Berlusconi non ha esitato a tessere le lodi della famiglia intera: "Mondadori è solida e si conferma un presidio di qualità e pluralismo; Mediolanum ha chiuso un anno record grazie all’ottimo lavoro di Massimo Doris. E mio fratello Pier Silvio con Mediaset continua a fare numeri eccellenti, mentre il sogno di una tv europea con la testa in Italia è divenuto realtà".



Fabrizio Corona a Falsissimo contro Pier Silvio e Marina Berlusconi

Ma al sol sentire il nome di Fabrizio Corona come minaccia ai loro interessi e alla loro immagine pubblica, la nota imprenditrice ha rotto il silenzio di questi mesi e si è lasciata andare a uno sfogo, specificando di essere stata "costretta a vederne una puntata" e confessando aver trovato tutto "oltre che falsissimo, davvero noiosissimo". La laconica dichiarazione è terminata con l'unica certezza sul tavolo: "Se ne stanno occupando i nostri avvocati", che poi è quello che anche Mediaset ha trasferito con la comunicazione della causa da 160 milioni di euro intentata contro Corona da un collettivo d'eccezione formato da Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Samira Lui.

E mentre nelle aule dei tribunali dal prossimo settembre si decideranno le sorti di Corona e del suo format Falsissimo, l'ex re dei paparazzi non accenna a fermarsi e rilancia ciclicamente nuove puntate su canali riaperti da un giorno all'altro. E c'è chi si è chiesto se questa ostinazione sia supportata dall'averli questi 160 milioni di euro per andare in causa. Chi? Fiorello a La Pennicanza, ormai la sua imitazione ha superato anche la realtà ed è sicuramente più divertente.