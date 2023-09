Maria Esposito termina le riprese di Mare Fuori 4: “Pensavo di non farcela, il set mi ha salvata” Maria Esposito, la giovane attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, ha condiviso su Instagram un post a fine riprese, in cui racconta come l’amore per il suo lavoro l’abbia salvata dai momenti bui.

A cura di Ilaria Costabile

Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori si sono ormai concluse e per alcuni dei protagonisti è arrivato il momento di tirare le somme. Tra le più amate della serie, c'è senza dubbio Maria Esposito, che interpreta il personaggio di Rosa Ricci. L'attrice ha condiviso con i suoi fan su Instagram una riflessione in merito al suo percorso, sottolineando come per certi aspetti sia stato difficile e lei stessa pensava che non avrebbe avuto la forza di andare avanti.

La riflessione di Maria Esposito

"Ho iniziato quest’anno con la convinzione di non farcela..i primi giorni di set avevo completamente l’anima distrutta, stavo attraversando tante cose che erano molto più grandi di me": così inizia il post di Maria Esposito su Instagram, nel quale mostra le difficoltà che ha affrontato in questi lunghi mesi di riprese che, però, si sono rivelati anche la sua più grande ancora di salvezza:

Ma nonostante ciò sono sempre arrivata sul set con un sorriso enorme. Sono stati tanti i giorni in cui mi sono chiusa nel mio camerino da sola è facevo testa e muro, mi guardavo allo specchio è mi ripetevo “Maria torna in te che devi mangiarti il mondo.”

Il ringraziamento ai suoi fan

La giovanissima interprete di Rosa Ricci racconta come questo suo stato d'animo sia stato funzionale anche per le scene più difficili: "Tutto quello che avevo dentro lo buttavo tutto in scena. Ed ogni scena girata in questa stagione toccavo il fondo, ogni scena di questa stagione è stata la mia cura". Il post si conclude con un'incitazione ai suoi followers a non arrendersi, anche davanti ai momenti più bui, perché è proprio l'amore nei confronti di ciò che si fa ad essere salvifico:

Le vostre passioni e i vostri sogni possono salvarvi. A me è successo. Il mio splendido lavoro mi ha salvata, voi mi avete salvata. Ce l'ho fatta. Grazie di tutto.

La passione per la recitazione

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice racconta di come l'esperienza con Mare Fuori sia inizia senza che lei ci credesse davvero, dopo tre provini è stata scelta da Ivan Silvestrini per il ruolo che l'ha portata alla popolarità. "Quando recito sono più me stessa che in qualsiasi altro momento. Perché nessuno mi giudica" ha detto alla rivista, parlando della sua passione per la recitazione, nata quando era ancora una ragazzina, a soli 13 e aggiungendo: "Quando la mia agente mi ha chiamata per dirmi che ero stata presa, ho passato un giorno sotto choc. Non ci credevo, aspettavo solo che qualcuno mi svegliasse dal sogno".