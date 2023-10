Marco Viola preso in giro a Uomini e Donne per la sua camminata: “A 20 anni ho avuto un incidente” Marco Viola a Uomini e Donne Magazine svela cosa si nasconde dietro il suo modo di camminare per il quale spesso è stato preso in giro nello studio del dating show. “È la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico. Mi ruppi un femore”.

A cura di Gaia Martino

Marco Viola, Cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, in una lunga intervista a "Uomini e Donne Magazine" ha raccontato cosa si nasconde dietro il suo modo di camminare per il quale, alcune volte, è stato deriso. "La mia camminata strana nasconde un dolore" ha spiegato il consulente fiscale romano, presentatosi al dating show per trovare l'amore. Si è spesso reso protagonista di vivaci confronti in studio con alcune dame come Roberta, Claudia e Barbara. Proprio alcune di queste a volte hanno scherzato sul suo modo di camminare, anche Tina Cipollari nella puntata in onda mercoledì 25 ottobre ha commentato il suo ingresso: "Vediamo come cammina oggi". In realtà se Marco Viola appare zoppicante in studio è perché tempo fa è stato vittima di un incidente.

La confessione di Marco Viola

"Non sono un robot. Mi sono sentito toccato profondamente da quei commenti, ma lì per lì sono rimasto senza parole anche perché questa mia caratteristica è la conseguenza di un periodo della mia vita affatto piacevole". Così Marco Viola a Uomini e Donne Magazine ha risposto riguardo i commenti scherzosi di Roberta, Tina e Barbara, sul suo modo di camminare. Il Cavaliere ha rivelato di aver avuto un incidente tempo fa che gli ha causato la rottura del femore.

Il mio modo di camminare, che capisco sia un po' inconsueto, è la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico in cui sono rotto un femore. All'epoca avevo 20 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché purtroppo ho rischiato un'embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente sotto consiglio medico ho fatto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore.

"Anche se è una questione risolta, rimane un dolore che proteggo" ha aggiunto.

Marco Viola: "Roberta Di Padua ha un carattere poco femminile"

Marco Viola si è presentato a Uomini e Donne per trovare la donna giusta. Non teme di uscirne deluso, gli piacciono le sfide. "Se devo essere sincero nessuna delle signore del parterre rispecchia la mia donna ideale, almeno dal punto di vista fisico. A me piacciono le donne come Luisa Ranieri" ha spiegato. Nonostante ciò, è rimasto "colpito sia da Roberta che da Cristina". Con Roberta Di Padua ha discusso in una delle ultime puntate andate in onda: "È una donna fisicamente meravigliosa, ma secondo me ha un carattere spigoloso e contrastante che io reputo poco femminile. Penso che non si sappia far corteggiare".