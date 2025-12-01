Marco Columbro: “In tv non mi chiamano più, è un enigma. Parlare con Pier Silvio Berlusconi è difficilissimo”

Marco Columbro non riesce a capire perché la sua carriera in televisione sia finita, ormai da quasi 20 anni: “È un enigma che mi porterò nella tomba. Parlare con Pier Silvio Berlusconi è difficilissimo, ci ho rinunciato.Non sono più miliardario come un tempo”.

Marco Columbro non riesce a capire perché la sua carriera in televisione sia finita. Negli ultimi 20 anni è stato sempre meno presente sul piccolo schermo e più volte ha raccontato che non gli sono state offerte possibilità di programmi, senza capirne il reale motivo. "Per la tv sono come morto", si era sfogato qualche tempo fa il conduttore, volto televisivo degli Anni Settanta e Ottanta, oggi 75enne.

Nel 2001 fu colpito da un aneurisma e le sue apparizioni cominciarono a diminuire. Dopo un lungo periodo di recupero, solo Paperissima Sprint con Natalia Estrada, poi sempre meno fino a sparire del tutto. "Questo enigma me lo porterò nella tomba. Ero al massimo della popolarità. Antipatico a qualcuno? Non credo, mi scoccia elemosinare il lavoro", ha spiegato oggi, a distanza di anni, intervistato dal Corriere della Sera. Columbro confessa di aver fatto diversi tentativi di tornare a lavorare, specialmente in Mediaset. Sempre agli inizi degli Anni Duemila, infatti, si rivolse direttamente a Silvio Berlusconi, con cui aveva un rapporto di amicizia: "Nel 2006 gli scrissi una mail: "Ho bisogno di lavorare". Mi telefonò subito. "Domani ti chiameranno". Non è mai successo". Una promessa però non mantenuta neanche dal figlio Pier Silvio, che ha preso il posto del padre dopo la sua morte: "Parlare con lui è difficilissimo, ci ho rinunciato. Dieci anni fa mi fecero un contratto di due anni, però non ho avuto nessun programma. Non sono più miliardario come un tempo".

Nonostante quanto accaduto negli anni, Columbro non mette da parte la possibilità di tornare in tv "per una bella fiction". Un ruolo quindi da attore, diverso da quello in cui si era mostrato negli ultimi anni, anche se ammette: "Non mi chiameranno mai". Tuttavia, non ha alcun rimpianto ed è contento che le persone si ricordino di lui e lo riconoscano anche a distanza di anni: "La vita è così, sono contento, ho fatto un lavoro splendido, mi sono divertito, la gente mi ferma ancora per strada e soltanto questo conta".