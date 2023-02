Manuel Bortuzzo in ospedale per problemi di salute, come sta ora il nuotatore “La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”, ha scritto Manuel sui social allarmando i fan. Fonti vicine a Manuel confermano a Fanpage.it che il nuotatore non è stato bene ed è stato ricoverato negli scorsi giorni.

A cura di Giulia Turco

È bastata una frase pubblicata sui social per mettere in allarme i fan di Manuel Bortuzzo che, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornato allo sport e agli allenamenti verso il sogno delle Olimpiadi del 2024. Nonostante si sia preso una pausa dai riflettori puntati del gossip e della tv, Bortuzzo continua ad essere molto seguito anche sui social. Fonti vicine al nuotatore ci confermano che negli ultimi giorni è stato ricoverato per alcuni problemi di salute.

La frase sui social di Manuel Bortuzzo

Nelle ultime ore Manuel ha pubblicato uno scatto che lo ritrae apparentemente in una stanza di ospedale. “La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”, è la caption che lo accompagna. Parole che hanno immediatamente innescato il dubbio nei suoi fan di possibili problemi di salute. Fonti vicine a Manuel confermano a Fanpage.it che il nuotatore non è stato bene ed è stato ricoverato negli scorsi giorni, ma che l’allarme per la sua salute è rientrato ed già tornato a casa. Ora ci si chiede se il sogno delle Olimpiadi resta un progetto concreto e se potrà presto tornare in vasca ad allenarsi.

Manuel Bortuzzo dopo il GFVip verso le Olimpiadi

Dopo la partecipazione al reality che ha acceso le luci sulla sua vita privata, Manuel ha optato per un netto cambio di marcia. Ha chiuso con un comunicato ufficiale la frequentazione con la Selassié, per avventurarsi in una passione estiva con la tiktoker Angelica Benevieri, finita nel giro di pochi mesi. Amori a parte, Manuel si sta limitando a poche e sporadiche presenze in tv. Dopo il successo del film Rinascere che ha raccontato la sua storia, Manuel è tornato in vasca per prepararsi alle Paralimpiadi che si svolgeranno a Parigi nel 2024. “Nessuno ha detto che sarebbe stato facile”, ha scritto a corredo di uno degli ultimi post sui social, che lo immortalato durante un allenamento.