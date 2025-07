Luca Zingaretti irritato in aeroporto: “La moglie di un politico è passata davanti a tutti, vergognatevi”

Luca Zingaretti è intervenuto sui social per criticare l’atteggiamento assunto dalla “moglie di un politico nazionale” in aeroporto, dove ha superato la fila senza un apparente motivazione.

Luca Zingaretti ha condiviso un video sui social in cui si è sfogato per il comportamento assunto in aeroporto dalla "moglie di un politico". Nel filmato l'attore si lamenta pubblicamente per il suo atteggiamento e quello della sua scorta, che le ha fatto superare la fila senza un apparente motivo.

Luca Zingaretti si sfoga in aeroporto: "La moglie di un politico ha superato la fila"

Luca Zingaretti si è ripreso in aeroporto per raccontare la vicenda di cui è stato testimone. "Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena… – ha esordito nel filmato – C'era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva prego". L'attore ha denunciato il comportamento assunto dalla donna e ha concluso così il suo messaggio: "Ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza? Vergognatevi".

La disavventura di Elisabetta Gregoraci in aeroporto

Circa un anno fa, più o meno negli stessi giorni in cui arriva questo video di Zingaretti, Elisabetta Gregoraci aveva condiviso una serie storie su Instgaram in cui lamentava dall'aeroporto in Sardegna, dove si trovava impossibilitata a tornare a casa al termine di una vacanza: "Che vergogna… Viaggiare è sempre più complicato! Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo… ma rendono la situazione sempre più difficile…". E ancora, entrando nel dettaglio della vicenda: "Dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui… Ma la cosa grave non è solo l'accumulo del ritardo, ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci e senza avvisare" aveva spiegato la showgirl nei messaggi pubblicati sui social. E infine: "Dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso… Quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prende un po' d'acqua. Vi dovreste VERGOGNARE".