L'ex di Uomini e Donne Cristina Incorvaia: "Il mio stalker è stato arrestato, stavo male da giorni" Con una IG story Cristina Incorvaia ha fatto sapere che lo stalker che denunciò un anno fa è stato arrestato. "Aveva violato più volte il divieto di avvicinamento" ha raccontato l'ex di Uomini e Donne e Temptation Island.

L'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Cristina Incorvaia è più serena oggi. Lo stalker che aveva denunciato per minacce e pedinamenti è stato arrestato. Dopo il racconto al Corriere della Sera nel quale spiegò i dettagli della sua spiacevole esperienza, ha fatto sapere in alcune IG stories, pubblicate due ore fa, che l'uomo che la pedinava nonostante il braccialetto elettronico è stato arrestato. Lo aveva conosciuto due anni fa in un bar ma non conosceva il suo passato (era già stato denunciato per stalking e altri reati): dopo avergli perdonato minacce e pedinamenti, la Incorvaia capì di trovarsi in pericolo. Dopo i domiciliari, l'uomo fu liberato lo scorso dicembre: "Grazie alle indagini effettuate è stato predisposto l'arresto", le parole dell'ex volto televisivo che può tirare un sospiro di sollievo.

Le parole di Cristina Incorvaia

"Il mio stalker qualche giorno fa è stato arrestato. Adesso sono serena, lui era sottoposto a sorveglianza tramite braccialetto elettronico. Ha violato più volte il divieto di avvicinamento sostando o aggirandosi nei pressi della mia abitazione o del mio lavoro, anche in orari notturni" ha raccontato Cristina Incorvaia in una Ig story. Così ha concluso: "Sono stata molto male nei giorni scorsi, ero terrorizzata da questa situazione. Grazie alle indagini effettuate è stato predisposto l'arresto. Ora sono serena".

L'ex Dama di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island nel 2019, programma nel quale partecipò con l'ex David Scarantino, al Corriere raccontò come aveva conosciuto quell'uomo.

La conoscenza e l'escalation di violenza: "Non sapevo che avesse già denunce"

Al Corriere lo scorso dicembre Cristina Incorvaia raccontò di aver conosciuto l'uomo in un bar. "Si è avvicinato al mio cagnolino. Non sapevo che avesse già denunce per stalking e per altri reati. Non so se mi avesse visto in Tv, mi sono fidata delle sue buone intenzioni. Si è poi proposto dopo qualche giorno di tenermi il cane, ne avevo bisogno per un viaggio di lavoro. Non avrei mai immaginato che, già da lì, fosse partito il suo piano", spiegò. Dopo minacce e pedinamenti lo denunciò, ma dopo i domiciliari, era tornato libero. "Lui è stato arrestato, a settembre: pensavo mi uccidesse, ero stanca ed esaurita. Il mio problema si pone adesso che ha finito di scontare i domiciliari: non ha nulla da perdere. E se mi uccide? Ovviamente spero valga l'ordine restrittivo. Ma che cosa faccio? Vivo nel terrore? Lui non accetta il rifiuto" disse. Oggi, con l'arresto, l'ex dama ha ritrovato la sua serenità.