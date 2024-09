video suggerito

L'attrice premio Oscar Kathy Bates annuncia il ritiro dopo 50 anni: "La serie Matlock sarà l'ultimo ballo" L'attrice Kathy Bathes, 76 anni, annuncia il suo ritiro dalle scene. Il suo ultimo ruolo sarà nella serie Matlock, remake di un legal drama degli anni '80 in uscita prossimamente.

Kathy Bathes, 76 anni, premio Oscar per la sua interpretazione in Misery non deve morire, è pronta a dire addio alle scene dopo cinquant'anni di carriera. L'annuncio arriva nel corso di un'intervista rilasciata al New York Times, a pochi giorni dall'uscita della serie Matlock in cui sarà protagonista.

Kathy Bathes si ritira dalle scene: "Questo sarà il mio ultimo ballo"

Dopo cinquant'anni anni di carriera nel mondo dello spettacolo, l'attrice premio Oscar Kathy Bathes annuncia di volersi ritirare dalle scene. "Questo sarà il mio ultimo ballo" dice riferendosi a Matlock, ispirata all'omonima serie cult degli anni '80. È dallo scorso anno che l'attrice medita di dire addio alla recitazione, una scelta rimandata dopo che i suoi agenti le hanno inviato lo script dello show in uscita: "Era tutto ciò per cui avevo pregato, lavorato, faticato a raggiungere… improvvisamente mi viene chiesto di mettermi a disposizione. È estenuante!". L'attrice chiarisce come le riprese di uno degli ultimi film (di cui non menziona il titolo) in cui ha recitato non siano andate come previsto. È stato uno dei fattori che ha influito sulla sua decisione di chiudere la sua carriera: "Condiziona la mia vita. A volte mi dà fastidio avere questo talento. Perché non riesco a tirarmi indietro. Voglio solo la mia vita".

Kathy Bathes protagonista nella serie Matlock

Kathy Bathes sarà protagonista di Matlock, remake dell'omonimo legal drama cult degli anni '80. Lo show di Jennie Snyder Urman (creatrice della serie Jane The Virgin) debutterà il 22 settembre su CBS, per poi arrivare su Paramount+. La serie racconta la storia di un'avvocata che, dopo aver ottenuto successo da giovane, ritorna in uno studio legale. Kathy Bathes per il piccolo schermo aveva già recitato in serie come come Six Feet Under, The Office, American Horror Story: Coven e Disjointed. Tra gli ultimi film in cui ha recitato ci sono le commedie Summer camp e A family affair mentre tra i ruoli più importanti si ricordano quelli in L'ultima eclissi, Misery non deve morire, I colori della vittoria e Titanic.