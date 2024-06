L’amicizia tra Rachel e Monica oltre Friends, Jennifer Aniston commuove Courteney Cox: “Dolce, magica e leale”

video suggerito

L'amicizia tra Jennifer Aniston e Courteney Cox è indissolubile. Le due attrici si sono conosciute negli anni '90 sul set della serie Friends, in cui interpretavano Rachel Green e Monica Geller: buone amiche nella finzione come nella realtà. Il 15 giugno, Courteney Cox ha compiuto 60 anni e Jennifer Aniston le ha rivolto una dolcissima dedica, esprimendo ancora una volta quanto l'amica sia essenziale per lei.

La dedica di Jennifer Aniston a Courteney Cox

Jennifer Aniston ha pubblicato una lunga dedica rivolta a Courteney Cox. Ha tracciato un ritratto delizioso dell'amica, rimarcando tutte le caratteristiche che ama di lei:

Festeggiamo oggi questa ragazza potente, magica, mistica, interessante, interessata e di grandissimo talento. La mia dolce Courteney Cox. È divertente come nessun'altra, stupenda dentro e fuori. Indipendente nel modo più bello, si prende cura di tutti anche se non ti conosce. Spaventata dai cani anche se ne ha sempre avuti almeno due. Leale fino alla fine. È in grado di ridecorare una stanza come se non fossero affari di nessuno. Individua una macchia su una finestra anche a un miglio (letteralmente) di distanza. Non le importa cosa pensano gli altri.

La replica di Courteney Cox, l'attrice che interpretava Monica si commuove

Al termine della sua dedica, Jennifer Aniston ha confidato di essere onorata di poter considerare Courteney Cox una delle sue migliori amiche: "Non riuscirei mai a immaginare un mondo senza di lei. È mio grande onore definirla una delle mie migliori amiche per la vita. Felice, felice compleanno Courteney Cox. Ti voglio bene". La replica di Courteney Cox non si è fatta attendere. L'attrice, in un commento sotto al post, ha scritto: "Bene, sono in lacrime. Questa è la cosa più dolce che io abbia mai sentito. Ti amo così tanto".