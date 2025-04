La vita privata di Whitney Houston: l’amore tossico con Bobby Brown e la tragica morte della figlia Kristina

video suggerito

Whitney Houston è stata una delle voci più talentuose e riconosciute in tutto il mondo. Protagonista di Whitney – Una voce diventata leggenda, in onda stasera su Rai 1, la sua vita è stata segnata dal matrimonio con Bobby Brown, sposato nel 1992 e dal quale si separò nel 2006, dopo anni di abusi e infedeltà. Dalla loro unione nacque Bobbi Kristina Brown, morta nel 2015, a 22 anni, per annegamento indotto da intossicazione di droghe.

Il matrimonio con Bobby Brown: le violenze e la separazione

Whitney Houston ha sposato Bobby Brown nel 1992 e un anno dopo nacque la loro figlia, Bobbi Kristina Brown. Alla vita frenetica della celebre cantante si aggiunse un amore tossico, tra litigi, maltrattamenti e abuso di droga. Nel 1997, raccontò la madre della cantante, Cissy, Whitney fu sfregiata in volto dal marito che, durante uno scatto d'ira, tirò un pugno sul tavolo rompendo un piatto. Nel 2003, poi, fu di nuovo vittima di violenze da suo marito. La polizia, per fermarlo, dovette bloccarlo con la scossa elettrica, prima di arrestarlo. Dopo scandali per infedeltà, arresti per droga e alcol, nel 2006 la pop star chiese la separazione per iniziare una "doppia" riabilitazione.

La relazione con la sua assistente Robyn Crawford

Robyn Crawford e Whitney Houston

Soltanto in anni recenti, le voci e le indiscrezioni sulla storia d'amore tenuta segreta tra Whitney Houston e la sua cara amica e confidente, nonché assistente, Robyn Crawford, hanno trovato conferma. Nel libro A song for you: my life with Whitney Houston, Robyn Crawford ha svelato ogni tappa della loro relazione. "Disse che non dovevamo più avere un rapporto fisico perché questo avrebbe reso il nostro viaggio ancora più difficile. Pensava che se le persone avessero scoperto la storia, l'avrebbero usata contro di noi", le parole scritte nel libro che confermano quanto tenuto segreto per anni e anni.

La morte della figlia Kristina Brown

La pop star fu trovata morta nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills l'11 febbraio del 2012, dopo un mix letale di droghe e farmaci. La figlia Bobbi Kristina replicò il decesso della madre nel medesimo modo, tre anni dopo. Il 31 gennaio la 22enne fu trovata priva di sensi nella vasca da bagno per annegamento indotto da intossicazione di droghe. Dopo un coma durato circa sei mesi, fu dichiarato il decesso nel luglio del 2015.