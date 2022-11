La ribellione della modella trans Nikita Dragun, arrestata e detenuta in un carcere maschile Il caso di Nikita Dragun, la modella trans che lo scorso lunedì è stata arrestata in un carcere a Miami ma collocata in un’unità maschile. Alla richiesta di essere trasferita con altre donne, la risposta è stata: “Miss? Come vuole che la chiami? Non faccio io le regole”.

A cura di Gaia Martino

La storia di Nikita Dragun ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. L'influencer, imprenditrice e youtuber è una star sui social network, è seguita da milioni di follower ai quali ha raccontato in questi anni del suo percorso di transizione da uomo a donna. La modella trans è stata arrestata lo scorso lunedì con l'accusa di percosse contro gli agenti di polizia e disturbo della quiete pubblica. Ma arrivata in carcere, è stata collocata in un'unità maschile: alla richiesta di essere trasferita con altre donne, la risposta è stata vaga. Stando a quanto fa sapere il tabloid NBC News, l'influencer sarebbe stata già rilasciata lo scorso mercoledì.

Il motivo dell'arresto

NBC News ha raccontato dell'arresto di Nikita Dragun. Stando a quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Miami al tabloid americano, la modella trans stava arrecando disturbo ai clienti dell'hotel in cui si trovava prima di essere ammanettata. Camminava nuda intorno alla piscina, poi gettava acqua contro i presenti che le chiedevano di rivestirsi. Quando sarebbero arrivati gli agenti di polizia, li avrebbe aggrediti continuando a gettargli contro l'acqua. È stata portata nella prigione di Turner Guilford Knight Correctional Center, ma identificata come uomo. Dunque si è ritrovata dietro le sbarre in un carcere maschile, in una condizione che avrebbe potuto metterla a rischio, stando alle parole del suo portavoce Jack Ketsoyan a TMZ: "La situazione di Nikita, che è legalmente donna, è estremamente inquietante e pericolosa".

La richiesta di trasferimento in un'unità femminile

Quando Nikita Dragun ha chiesto al giudice di essere trasportata nell'unità femminile, non ha però ricevuto la risposta desiderata. "Miss? Come vuole che la chiami? Non faccio io le regole. Provi a fare una richiesta ufficiale di trasferimento" sono state le parole del giudice, poi commentate dal portavoce della modella trans.

"Questa decisione viola il protocollo che impone ai detenuti transgender di essere classificati e alloggiati in base alle esigenze di sicurezza e all'identità di genere".

Nikita Dragun è stata rilasciata dopo due giorni

La detenuta dopo due giorni è stata rilasciata dal carcere nel quale però, secondo quanto si legge in un'aggiornamento di TMZ che ha ascoltato la testimonianza di un agente del carcere, oltre ad essere stata affiancata da un ufficiale LGBTQ durante la sua permanenza, era stata rinchiusa in una cella singola. Nonostante ciò, i tabloid americani hanno fatto presente che il caso di Nikita Dragun è soltanto uno dei tanti. Un'indagine della NBC News del 2020 ha rilevato che la maggior parte delle persone transgender sono finite dietro le sbarre in unità scelte in base al sesso di nascita in America, decisione che spesso le ha sottoposte a rischio di stupro, aggressioni e abusi.