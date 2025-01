video suggerito

La lettera di Helena Prestes dopo l’uscita dal GF: “Mesi intensi e pieni di sfide, ogni lacrima mi ha fatto crescere” Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, Helena Prestes ha pubblicato su Instagram una lunga lettera indirizzata ai fan, in cui tira le somme sulla sua esperienza al reality: “La mia storia – iniziata nelle periferie di San Paolo, in Brasile, con un sogno nel cuore e la valigia piena di speranza – è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Sono trascorsi ormai giorni da quando Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. La concorrente era finita al televoto d'ufficio dopo i gravi litigi avvenuti in Casa con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, che aveva addirittura deciso di abbandonare spontaneamente il gioco visto quanto successo. In una commovente lettera pubblicata su Instagram, la modella ha tirato le somme della sua esperienza nel reality, ringraziando chi l'ha sempre sostenuta.

La lettera di Helena Prestes

"Uscire dalla casa del Grande Fratello dopo 4 mesi intensi, pieni di emozioni, sfide, momenti indimenticabili è un'esperienza che non dimenticherò mai. Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere, come persona e come donna", queste le parole con cui Prestes ha esordito nella lunga lettera indirizzata ai fan, pubblicata poco fa sul suo profilo Instagram. Immancabile un ringraziamento a quanti l'hanno sempre sostenuta nel suo percorso nella Casa:

Sono profondamente grata a chi ha creduto in me, a chi ha scelto di sostenermi e inviarmi così tanto amore. L'energia che mi avete trasmesso mi ha dato la forza di superare ogni momento difficile. Un ringraziamento speciale va al Grande Fratello e ad Alfonso. Ma sapere qual è la parte più bella? Che questo non è il finale del viaggio, ma solo l'inizio.

La modella, adesso, è pronta a lasciarsi alle spalle le discussioni e puntare ai nuovi obiettivi: "È ora di costruire insieme un futuro pieno di sogni, autenticità e libertà. La mia storia – iniziata nelle periferie di San Paolo, in Brasile, con un sogno nel cuore e la valigia piena di speranza – è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino".

Il rientro in casa di Helena e il confronto con Lorenzo

Nell'ultima puntata dello scorso giovedì, Helena era rientrata temporaneamente in Casa per avere un confronto con Lorenzo Spolverato, all'inizio suo grande amico, del quale a un certo punto aveva anche creduto di essersi innamorata, e poi, alla fine, rivale. La modella ha detto al gieffino tutto ciò che pensava di lui:

Dici le bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre giocato con me, poco fa eravamo vicini quando. Tu racconti tante bugie solo per convenienza, cerchi di manipolare tutta la casa, adesso con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che hai fatto con me. Tu ami soltanto te stesso, sei cattivo, stai facendo una cosa cattiva. Sei falso, dici che mi porti nel cuore, tu sai che io volevo spensieratezza, sai come sono entrata qui con leggerezza.