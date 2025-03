Kieran Culkin agli Oscar 2025: premio e censura della parolaccia sul palco. Alla moglie: “Facciamo il quarto figlio?”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Kieran Culkin ha vinto il premio come miglior attore non protagonista agli Oscar 2025 grazie alla sua interpretazione in A Real Pain. L'attore, fratello minore di Macaulay Culkin (star di Mamma ho perso L'aereo), nel ritirare la statuetta ha fatto un discorso diverso dal solito giocando sull'ironia. Si è anche lasciato scappare una parolaccia (censurata da ABC in diretta) parlando del collega Jeremy Strong, a sua volta candidato nella categoria miglior attore non protagonista per The Apprentice.

Il discorso di Kieran Culkin agli Oscar 2025

Dopo un Golden Globe e un Bafta per il suo ruolo in A Real Pain di Jess Eiseberg, Culkin ha ricevuto la statuetta come miglior attore non protagonista durante la 97esima cerimonia degli Oscar. L'attore è salito sul palco e ha fatto un discorso non convenzionale, pieno di battute e ironia. "Ho adorato il mio lavoro, recito da sempre. Devo ringraziare il mio manager che è lo stesso da 30 anni, ci è sempre stato", ha detto ritirando il premio. Poi ha continuato con ironia: "Faccio l'attore da sempre ma non so come sono arrivato qui". E rivolgendosi al regista e coprotagonista Jesse Eisenberg ha aggiunto: "Sei un genio, grazie per questo film. Non te lo direi mai in faccia e non te lo dirò mai più".

La parolaccia censurata dal discorso di Kieran Culkin

Ritirando il premio, l'attore ha anche fatto un riferimento a Jeremy Strong, che era candidato nella stessa categoria (miglior attore non protagonista) per la sua interpretazione in The Apprentice. "Jeremy, sei fantastico in The Apprentice. Adoro il tuo lavoro, è fottutamente fantastico", ha detto. La parolaccia è stata censurata in diretta da ABC e l'attore si è accorto subito di aver fatto una gaffe usandola sul palco degli Oscar.

Kieran Culkin alla moglie: "Facciamo il quarto figlio, no?"

Sempre sul palco degli Oscar 2025, Culkin si è poi rivolto alla moglie Jazz Charton ricordando una promessa che gli aveva fatto: un anno fa la donna disse che avrebbero avuto il quarto figlio insieme se lui avesse vinto un premio Oscar. Ed è esattamente quello che è avvenuto, così l'attore ha scherzato: "Non sono più tornato sull'argomento fino ad oggi. Non credeva che avrei vinto. Jazz, amore della mia vita, hai davvero poca fiducia in me. Mi dispiace di averlo fatto di nuovo, ma ora diamoci da fare con questi bambini. Che ne dici? Arriviamo a quattro no?".