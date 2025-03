video suggerito

Karla Sofía Gascón: "Sono meno razzista di Ghandi, è stata fatta una campagna contro di me" Karla Sofía Gascón, durante la presentazione del suo primo libro a Madrid, commenta anche quanto accaduto nei mesi precedenti all'Oscar, con lo scandalo mediatico che l'ha travolta. L'attrice dichiara di essere stata vittima di una campagna denigratoria.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo le polemiche che l'hanno travolta, a seguito dei vecchi tweet razzisti pubblicati su Twitter tra il 2016 e il 2020, e la conseguente assenza agli eventi di promozione di Emilia Perez, film di cui è protagonista, Karla Sofía Gascón è tornata a parlare della questione durante la presentazione del suo libro.

Il commento di Karla Sofía Gascón

In un'intervista rilasciata ad alcuni media spagnoli, in occasione della presentazione a Madrid del suo libro, dal titolo Lo que queda de mí (Quello che resta di me ndr.), di cui sembrerebbe che i primi volumi siano già stati acquistati in prevendita, Karla Sofía Gascón ha dichiarato in maniera piuttosto critica: "Sono meno razzista di Gandhi". Una stoccata a chi l'ha accusata di essere razzista, a seguito di quei commenti pubblicati su X che hanno minato la campagna promozionale del film di cui è protagonista, Emilia Perez, che ha avuto un riscontro entusiasmante in quasi tutte le manifestazioni cinematografiche degli ultimi mesi.

"È stata una campagna contro di me"

L'attrice, prima donna trans ad essere candidata agli Oscar, è stata travolta da uno scandalo che ha compromesso la sua partecipazione alle premiazioni degli ultimi mesi, impedendole di godersi un momento unico della sua carriera. A questo proposito, quindi, dopo un lungo silenzio sulla questione ha dichiarato: "È evidente che c’è stata una campagna contro di me, che è andata avanti finché non hanno ottenuto ciò che volevano". L'attrice, poi, continua scusandosi nuovamente per le dichiarazioni fatte in passato, ma si sofferma sul fatto che, a suo avviso, ci sia stato un vero e proprio accanimento nei suoi confronti e quindi chiosa dicendo:

Ho detto cose che, in un altro momento, in un altro contesto, non avrei mai detto. Sono stata male interpretata, sono stata presa di mira, sono stata crocifissa. Non permetterò loro di giudicare tutta la mia vita.