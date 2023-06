Jared Leto a rischio arresto in Costa Azzurra, ma era una delle esilaranti gag dell’attore Jared Leto è un artista che non ha paura di mettersi in mostra e lo fa attraverso gesti insoliti e stravaganti. Dopo l’arrampicata sul Castello Sforzesco, ora è stato beccato mentre litigava con un gendarme francese rischiando l’arresto. Ovviamente si trattava di uno scherzo.

A cura di Ilaria Costabile

Jared Leto è uno degli artisti più eclettici che il cinema e anche la musica abbiano mai avuto. Il divo americano, che due settimane fa era a Milano e ha fatto parlare di sé per un'arrampicata a dir poco spiazzante, non smette mai di divertirsi e giocare con chi ha attorno. In Costa Azzurra è stato beccato mentre battibeccava con un gendarme, scatenando l'attenzione dei curiosi, peccato però si trattasse dell'ennesimo scherzo, nel quale i passanti, ovviamente, sono cascati.

Dall'arrampicata a Milano al finto arresto in Costa Azzurra

Solamente due settimane fa Jared Leto aveva deciso di arrampicarsi sulla facciata del Castello Sforzesco di Milano, facendo radunare un manipolo di curiosi che, di certo, non si aspettava di trovare la star americana intenta a scalare le mura di uno degli edifici più caratteristici del capoluogo lombardo. Una boutade, un modo per giocare e mostrare a tutti la sua propensione agli sport estremi, ma lui stesso non ha mai chiarito i motivi per cui abbia deciso di compiere questo gesto.

Jared Leto si arrampica sul Castello Sforzesco di Milano

Allo stesso modo, ora che è in Costa Azzurra si è reso protagonista di un siparietto nel quale ha coinvolto un gendarme francese. Per le strade di Saint Tropez, infatti, ha inscenato una litigata, con tanto di finto arresto. A ben guardare, in effetti, l'uomo indossava un marsupio della band di cui Leto è il frontman, ovvero i Thirty Second To Mars, e nel momento di ammanettare l'artista, entrambi sono scoppiati in una fragorosa risata, mostrando ai presenti che, in realtà, si era trattato di uno scherzo e nulla più.

C'è chi dice siano escamotage per pubblicizzare il nuovo disco della band, che uscirà il prossimo settembre, ciò non toglie che Jared Leto è comunque un artista poliedrico ed eclettico e lo ha dimostrato anche nell'interpretare i ruoli più disparati. D'altra parte, stare al centro dell'attenzione, sembra essere una cosa che non gli dispiace affatto.