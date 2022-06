Il principe William vende giornali in strada come volontario: “È stato incredibile” Il principe William ha partecipato alla vendita in strada di Big Issue, giornale solitamente distribuito da persone in difficoltà e senza lavoro. La sorpresa dei sudditi nel vedere il futuro re impegnato in questa operazione benefica.

A cura di Andrea Parrella

Pochi giorni fa partecipava al Giubileo per la Regina Elisabetta, ma a poche ore di distanza il principe William si è concesso un'altra esperienza che gli ha regalato grande attenzione in Gran Bretagna. L'erede al trono è diventato volontario per un giorno, partecipando alla vendita in strada del giornale Big Issue, noto per essere venduto da senzatetto, persone bisognose e chi ha perso il lavoro da molto tempo.

William è stato avvistato da molte persone per le strade di Londra, con indosso la divisa tipica dei venditori del giornale cartaceo ed ha accolto col sorriso la curiosità dei tanti passanti che si sono visti fermare dall'erede al trono in persona per l'acquisto di una copia

Molte le voci riportate dal sito della BBC che raccontano l'incontro con William. Dal tassista che se lo è ritrovato davanti all'improvviso: "Stavo prendendo una corsa in Westminster quando sono stato avvicinato da un venditore che si è presentato come William, chiedendomi se volessi comprare una copia del giornale. Quando ho realizzato chi fosse davvero sono rimasto a dir poco shockato e ho detto immediatamente di sì. Poi mi ha presentato i suoi colleghi e abbiamo avuto una piacevole conversazione di circa 15 minuti riguardo la beneficenza e il suo lavoro".

Altri parlano di William come un venditore gentile ed educato e tessono le lodi del futuro re, sottolineando il suo spirito e la simpatia da cui è mosso. D'altronde William e Kate, sin dalla loro conoscenza e poi in seguito con le nozze, hanno dimostrato di essere molto propensi e inclini a questo genere di attività, mostrando uno spirito che si muove nel solco delle inclinazione della principessa Diana. Questa del principe è solo l'ultima delle iniziative benefiche alle quali ha preso parte nel corso degli anni e si presume che non sarà l'ultima.

