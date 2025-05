video suggerito

Il Ministro Giuli risponde ai cineasti: "Ha ragione Favino, servono ponti", il collettivo: "Si passi dalle parole ai fatti" La lettera del cinema italiano indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli che in principio aveva 90 firme ora ne ha oltre 300. "Aumentano le firme contro di me? Io dico che ha ragione il 'comandante' Favino, servono ponti. Mai negato il confronto", ha commentato il ministro Alessandro Giuli. Fanpage.it riceve e pubblica la risposta del collettivo: "Ci auguriamo che dalle parole si passi ai fatti e che vi sia al più presto un tavolo di confronto tra Ministero".

La lettera aperta indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli che in principio aveva 90 firme ora ne ha quasi 300. Partita da un folto gruppo di cineasti italiani per sollecitare il Governo ad incontrarli per ascoltare le richieste del settore e fermare le polemiche nei confronti di chi ha espresso critiche all'operato del ministero, come Elio Germano Geppi Cucciari, è arrivata ad essere il manifesto di un intero settore in ginocchio. "Aumentano le firme di registi e attori contro di me? Io dico che ha ragione il ‘comandante' Favino quando dice che bisogna dialogare. Servono ponti, mai negato il confronto", ha commentato il ministro Alessandro Giuli, a margine dell'inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Fanpage.it riceve e pubblica la risposta del collettivo: "Ci auguriamo che dalle parole si passi ai fatti e che vi sia al più presto un tavolo di confronto tra Ministero, associazioni di autori e tecnici e con le categorie produttive".

Il Ministro Giuli: "Ha ragione il comandante Favino, servono ponti"

"Io dico che ha ragione il ‘comandante' Favino quando dice che bisogna dialogare. Servono ponti, serve confronto, non ho mai negato né mai negherò dialogo e confronto civile con chiunque abbia bisogno di un confronto da parte del ministero della Cultura", ha risposto Giuli alla domanda sulla lettera del cinema italiano indirizzata a lui e ai sottosegretari Borgonzoni e Mazzi, "abbiamo bisogno di rassicurazioni e di certezze in un sistema complicato, di fronte a problemi che si possono e si devono risolvere insieme. Quindi non mi interessano le firme, che siano pro o contro, mi interessano i ponti e quello che ha detto Favino per me è legge".

Geppi Cucciari, Alessandro Giuli ed Elio Germano

Il collettivo sulle parole di Giuli: "Dalle parole si passi ai fatti"

Fanpage.it riceve e pubblica il commento del collettivo del cinema italiano a seguito delle parole del Ministro Giuli al Salone del Libro di Torino:

Sono arrivate più di nuove 195 firme nelle ultime 24 ore alla lettera al Ministro Giuli, che oggi a margine dell'inaugurazione del Salone del Libro di Torino ha dichiarato di essere d'accordo con Pierfrancesco Favino (uno dei promotori della lettera), sulla necessità di aprire un dialogo per trovare una soluzione a una situazione complessa. Ci auguriamo che dalle parole si passi ai fatti e che vi sia al più presto un tavolo di confronto tra Ministero, associazioni di autori e tecnici e con le categorie produttive.

Roma, 15 maggio 2025

Pierfrancesco Favino sulla lettera e la crisi del cinema

Pierfrancesco Favino era stato interpellato poche ore fa a Cannes, dove sta presentando il suo film in uscita dal titolo Enzo, e aveva così commentato la lettera della quale era a sua volta firmatario insieme ai grandi cineasti del cinema nostrano: "Credo che quell'appello dica tutto, si cita il maestro Avati che con molta chiarezza nella serata dei David di Donatello ha detto quello che andava detto. Dobbiamo creare ponti, vorrei che qualcuno mi spiegasse quale sia la difficoltà nel gestire i fondi da destinare alla cultura, perché io non lo so e non è il mio mestiere. Ci sono presidi da molto tempo, organizzati da volti meno riconoscibili e quindi forse sarebbe anche compito vostro (rivolgendosi ai cronisti, ndr) di andare a sentire queste persone".

Andrea Segre e la lista aggiornata delle firme: sono quasi 300

Andrea Segre ed Elio Germano

C'è Andrea Segre, il regista del premiato film Berlinguer, tra i promotori della lettera indirizzata al Ministro Giuli e firmata da artisti e addetti ai lavori. In un'intervista a Movieplayer ha spiegato i motivi della sua adesione: "Tax credit? Il ministero è oberato, ha fatto delle modifiche, ma non sono ancora attive, e questo ha bloccato tante produzioni, soprattutto indipendenti. Non è una questione di andare contro il ministro, ma una crisi oggettiva di produzione. La cultura è uno dei diritti sociali e civili, a meno che non si vogliano smantellarli, certi diritti. In tal caso, ditelo chiaramente". Sui social ha poi pubblicato la lista di firme aggiornata al 14 maggio, con le quasi duecento adesioni che si sono aggiunte ai primi novanta firmatari.

Le nuove adesioni aggiornate al 14 maggio

Roberto Andò, Agostino Ferrente, Gabriele Mainetti, Filippo Gravino, Jacopo Quadri, Alessandro Siani, Antonio Albanese, Massimiliano Bruno, Milena Vukotic, Simone Godano, Michela Andreozzi, Claudia Potenza, Giulia Bevilacqua, Francesco Scianna, Davide Lantieri, Alberto Crespi, Maurizio Porro, Alberto Crespi, Roberto Accornero, Sandra Campanini, Gianfranco Pannone. Alessio Maria Federici, Rosarita Ghiselli, Bruna Cagnoni, Daniela Cavola, Ciro D’emilio, Paolo Cardoso, Paola Corona, Guido Pastorino, Elisabetta Bolondi, Oliviero Olivieri, Silvana Battistata, Cristina Nizzero, Giuseppe Fontana, Claudio Sestieri, Mara Pacini, Federica Garavaglia, Simone Paglialunga, Adriana De Santis, Mietta Albertini, Antonio Saturnino, Letizia Zatti, Pier Domenico Schiavi, Franco Angeli, Michele Conforti, Giovanni Motta, Vincenzo Villani, Vera Silveri, Carmine Amoroso, Alessandro Negrini, Elena Maury, Ismalia Ponzi, Cenza Maoddi, Valentina Bertuzzi, Claudia Piccardo, Filippo Pepitoni, Andrea Simioni, Giuliana Nudo, Raffaella Petrilli, Francesco, Giovannangelo, Emilia Angela Benfante, Aitanga Sinibaldi, Alessandra Ventura, Pina Leonetti, Pietro Mistrorigo, Daniele Naglieri, Elisabetta Giudice, Rosanna Rabezzana, Daniela Monaci, Giorgio Gatto, Sergio Bersani, Boris Schumacher, Giovanni De Sario, Ludovico MARIA, Olimpia Antonelli, Michele Pelagatti, Michela Mazzorana, Enrico Gandola, Armando Serra, Giorgio Magri, Marcantonio Graffeo, Davide Pedrini, Luigi Sisti, Gabriella Sabetta, Marco Falovo, Roberto Carta, Paolo Minuto, Ombretta Munari, Pietro Busi, Edda Cucè, Linda Coppitz, Giovanni Piperno, Sandro Baldoni, Daniele Coluccini, Fernando Cutilli, Alice Baratto, Daniele Meloni, Paolo Ferrari, Eleonora Goia, Sabrina Rocchi, Silvana Parena, Enrica Quaroni, Gianfranco Cabiddu Edoardo Natoli, Leonardo Di Costanzo, Domenico Garofalo , Pino Calabrese, Giuseppina Fiorentino, M.G. Lorenzo Giordano, Giuliana Fantoni, Federico Micali, Rosa Meloni , Valerio Jalongo, Cristina Dinello, Giacomo Albites Coen, Luca Minervino, Fausto Russo Alesi, Maria Grazia Treppiedi, Ciro De Caro, Vito Napolitano, Lorenzo Pesci, Massimo Grande, Mara Cella, Davide Turrini, Damiano Panattoni, Matteo Oscar Giuggioli, Pappi Corsicato, Alessandra Venanzi, Annalisa Gobesso, Annalisa Gobesso, Francesco Bellomi, Giulia Piccione, Daniele Luchetti, Maria Pia Corradin, Anna Malvolti, Enrica Marcucci, Giulia Cirlini, Francesca Frascaroli, Carlotta Piccinini, Sofia Assirelli, Cinzia Quattrocchi, Francesco Falaschi, Daniela Forgia, Anne-Riitta Ciccone, Alessandro Francolini, Elisabetta Calzolai, Anna Favella, Anastasia Grimaldi, Bianca Ledri, Bruno Oliviero, Mattia Cantoni, Giovanna Vanzini, Cantoni Francesca, Cella Francesca, Vitolo Alessandro, Tamburini Mario Saliola, Alessandro Tamburini, Paola Berti, Lorenzo Ongaro, Lucia Goller, Federico Savonitto, Marta Traverso, Geraldina Morlino, Emilio Mercanti, Massimo Torre, Eleonora Cagnolati, Clara Stroppiana, Luisa De Marinis, Loris Di Pasquale, Alma Noce, Giovanna Nicolai, Enrico Maisto, Beatrice Arena, Fulvio Wetzl, Wilma Labate, Alessandro Andolfato, Nicoletta Gruppi, Laura Sabatino, Monica Somaruga, Antonella Annovazzi, Fabrizio Demma, Angelica Leo, Giuliana Majocchi, Cassandra D'Agostino, Marilù Prati, Ciro Scognamiglio, Renato Chiocca, Daria D’Antonio, Ilaria Freccia, Dario Indelicato – Comitato Organizzativo #SIAMOAITITOLIDICODA, Giulia Andò, Fabrizia Iacona, L' Associazione Italiana Tecnici del Suono (AITS), Victoria Purgatori, Mauro Mancini, Direttivo del Collettivo Chiaroscuro CCS, Daniele Zanni, Fabrizio La Palombara, Alessandro Crisci, Melissa Strizzi, Armanda Gabrielli ed Emiliano Corapi.

Update – Firme sopraggiunte dopo il 14 maggio 2025

*(inserite in ordine di adesione)

Neri Marcorè

Alexis Sweet

Francesca Marciano

Giacomo Durzi

Alessandro Rossi

Michele Mellara

Michela Ulivi

Agostino Squeglia

Luca Scivoletto

Daniele De Michele

Francesco Del Grosso

Davide Crescenzio

Graziella Bildesheim

Enza Negroni

Gabriella Gallozzi

Anna Maria Possidente

Linda Fratini

Alessandro Rossi

Michele Mellara

Michela Ulivi

Luca Scivoletto

Francesco Del Grosso

Linda Fratini

Massimiliano De Serio

Gianluca De SerioMaurizio Argentieri

Matteo Oleotto

Medea Labate

Giulia Valenti

Antonio Leotti

Alberto Padoan

Luca Giancamilli

Silvia Scarpello

Amedeo Palazzi

Elisabetta Antico

Alberto Simone

Allegra Mori Ubaldini

Nicola Di Terlizzi

Claudia De Falco

Carlo Missidenti

Susanna Razzi

Alessandra Bonanni

Zeno Castaldi

Francesco Maria Penzi

Paola Bonelli

Federico Cappabianca

Silvana Tron

Annalisa Liberatori

Giorgia Amendola

Antonio Falcone

Iole Natoli

Sara Montironi

Alessandro Lai

Monica Gaetani

Mario Toccafondi

Angela Prudenzi

Tecla Turiaco

Francesca Mazzoleni

Vincenzo Napoli

Marcello Marano

Alessia Rulli

Valentina Monticelli

Paolo Grossi

Ersilia Dolci

Francesco Calandra

Maria Costanza Torricella

Ivana Coscarella

Lorenza Mussa

Giulio Baraldi

Giuliana Lipparini

Giulia Livigni

Alberto Mainardi

Alessandra Savino

Cinzia Susino

Gabriele Zola

Cristina Lazazzera

Federico Angelucci

Flavia Carimini

Silvio Danese

Alessandra De Luca

Rosa De Angelis

Monica Repetto

Patrizia Ciccani

Franco Dassisti

Toni Trupia

Davide De Cubellis

Elena Sbolli

Alessandro Merluzzi

Roberto Perpignani

Sara Morlando

Chiara Caccavale

Elisa Carpiceci

Luciano Federici

Nicola Sorcinelli

Benedetta Munari