Il figlio di Jack Wagner di Beautiful trovato morto in un parcheggio, aveva 27 anni

A cura di Giulia Turco

Lutto nel cast di Beautiful. È morto il figlio di Jack Wagner, uno degli interpreti più amati della soap opera americana che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di Nick Marone, il fratellastro di Ridge Forrester. Il ragazzo, 27 anni, è stato travato morto in un parcheggio, ma sono ancora ignote le cause del decesso. Lo riportano le testate americane, da People a E! News. Era il figlio più piccolo dei due avuti dall'attore e la ex moglie Kristina Wagner, collega sul set di General Hospital.

Harrison Wagner era il figlio minore di Jack Wagner e Kristina

Il figlio 27enne della star americana è stato trovato morto in un parcheggio, secondo quanto ha riportato il medico legale della Contea di Los Angeles. Un portavoce della polizia ha fatto sapere che sono ancora in corso le indagini per accertare le cause della morte del ragazzo. Harrison Wagner era il figlio minore di Jack e l’ex compagna Kristina, con la quale aveva condiviso il set di General Hospital. Sono stati sposati dal 1993 al 2006 e oltre ad Harrison hanno avuto anche un figlio di nome Peter, che oggi ha 31 anni.

(Kristina Wagner e il figlio Harrison, foto Instagram).

Le ultime parole postate sui social e il silenzio dei genitori

Poco prima della morte, Harrison aveva postato su Instagram una frase: “Concentrati. Rimani con te e i tuoi pensieri". Nulla comunque sul suo profilo Instagram che possa essere rincondotto al tragico evento. Al momento, invece, nessuna dichiarazione da parte dei genitori o del fratello Peter. Qualche settimana fa l’attrice aveva postato sui social una foto di famiglia insieme ai suoi figli, per dire addio al Wagner Ranch, la proprietà che avevano abitato per 25 anni. "Oh Ranch, è ora di separarsi. Ci mancherai così tanto con i nostri ricordi commoventi. Sappiamo che ci sono molte opportunità di gioia davanti a noi. #grato #PeterandHarrison #lovemysons", aveva scritto.