Il CdA Rai ricorda Riccardo Laganà, consigliere morto lo scorso 10 agosto: a novembre nuove elezioni Il Consiglio di Amministrazione Rai si riunisce per la prima volta dopo la morte prematura del consigliere che per due volte era stato eletto dai lavoratori. Il CdA ha quindi avviato l’iter che porterà alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione eletto dai dipendenti.

A cura di Andrea Parrella

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito oggi in via straordinaria sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio. All’ordine del giorno, naturalmente, un tema di primaria importanza ovvero l’elezione del componente del Consiglio di Amministrazione espresso dall’Assemblea dei dipendenti di Rai Spa, dopo la prematura scomparsa del Consigliere Riccardo Laganà, lo scorso 10 agosto. Laganà, che era stato eletto dai dipendenti per la seconda volto lo scorso anno, è morto a seguito di un improvviso arresto cardiaco all'età di 48 anni.

Entro novembre un nuovo membro del CdAa Rai

Nel corso della seduta del CdA, dopo un commosso ricordo della figura del Consigliere Laganà, ha proceduto ad avviare l’iter che porterà alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione eletto dai dipendenti. La procedura, stando ai regolamenti Rai, prevede che "in caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente".

Di conseguenza, nelle prossime settimane si provvederà all'organizzazione della procedura di voto tra i dipendenti per eleggere un nuovo rappresentante che siederà in CdA dopo Laganà. Il calcolo approssimativo delle tempistiche prevede che nel mese di novembre si dovrà conoscere il nome del nuovo rappresentante o la nuova rappresentate di lavoratrici e lavoratori Rai nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

Chi era Riccardo Laganà

La figura di Riccardo Laganà è stata di enorme importanza per i dipendenti dell'azienda. Nato a Roma nel 1975, era stato assunto in Rai nel 1996, dove ricopriva il ruolo di Tecnico della Produzione all’interno del Centro di Produzione della capitale. Era stato eletto come membro del Cda Rai nel 2018. Nel 2021 era stato confermato al suo secondo mandato.

Attivista e volontario nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell’ambiente, Laganà ha collaborato con diversi movimenti e associazioni. Nel 2011 ha creato la piattaforma web lndigne RAI con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di ascolto e confronto, per dibattere sulle principali questioni relative al servizio pubblico, in particolare in tema di lavoro. Nel 2015 ha costituito l’associazione Rai bene Comune diventandone presidente.