I romantici auguri di Ryan Reynolds alla moglie Blake Lively che compie 36 anni Ryan Reynolds conquista migliaia di like con il romanticissimo post dedicato alla moglie Blake Lively in occasione del suo 36esimo compleanno. Per la prima volta, l’attore non usa foto buffe ma una serie di scatti in cui l’attrice appare al meglio.

A cura di Stefania Rocco

Ryan Reynolds pubblica su Instagram un romanticissimo post decimato alla moglie Blake Lively in occasione del suo 36esimo compleanno. Diversamente dalle occasioni precedenti (ultimamente, sembrerebbe essere "migliorato) l’attore non ha scelto foto buffe o “imbarazzante”, quelle che predilige postare sui social per prendere in giro la glamourousisima compagna. Questa volta, Reynolds ha puntato su scatti in cui la moglie appare al meglio ai quali ha abbinato una romanticissima dedica.

Le parole di Ryan Reynolds per Blake Lively

“L’unica cosa che è mia in maniera irrevocabile è l’amore che provo per questa persona assieme alla stima e alla riverenza nei suoi confronti. Sono testimone della sua vita ed è qualcosa che non posso dare per scontato neppure se lo volessi. E credetemi, ci ho provato. Buon compleanno. Ti porto sul palmo della mano, dannazione”, queste le parole che l’attore ha scelto per celebrare il 36esimo compleanno della moglie. In primo piano uno scatto di Blake in forma smagliante durante una cena a pieni nudi sulla spiaggia. Lo scorso anno, sempre in occasione del compleanno, aveva scelto parole altrettanto romantiche: “Tanti auguri. Sei spettacolare e non capisco se sei nata così o ti hanno inventata. E comunque grazie per costringermi a uscire di casa di tanto in tanto”.

Blake Lively e Ryan Reynolds genitori per la quarta volta

La coppia formata da Blake Lively e Ryan Reynolds è tra le più ammirate al mondo. Divi da red carpet, hanno saputo ritagliarsi una fetta di privato che proteggono gelosamente dalla curiosità di fan e addetti ai lavori. Lo ha dimostrato proprio recentemente la nascita del loro quarto figlio. La notizia è stata comunicato settimane dopo il parto con una foto postata su Instagram. I due attori volevo essere certi di avere a disposizione tutto il tempo necessario per adattarsi alla nuova dimensione familiare prima di comunicare la novità all’esterno. Nome e sesso del piccolo non sono stati ancora comunicati. Il piccolo è arrivato dopo James (nata nel 2014), Inez (2016) e Betty (2019). Blake e Ryan stanno insieme dal 2010, anno in cui si incontrarono sul set del film Lanterna verde.