Ryan Reynolds conferma la nascita del quarto figlio con Blake Lively Ryan Reynolds e Blake Lively sono diventati genitori per la quarta volta. La conferma l’ha data proprio l’attore americano, annunciando la sua nuova serie sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Ryan Reynolds e Blake Lively sono diventati genitori per la quarta volta. Ad annunciarlo, seppur non in maniera esplicita, è stato l'attore americano che nel presentare la sua nuova serie, ha parlato proprio dell'ultima nascita avvenuta in famiglia.

L'annuncio velato di Ryan Reynolds

Sui suoi social, che utilizza con parsimonia e per condividere contenuti di lavoro o che siano attinenti a tematiche importanti, Reynolds ha pubblicato il primo trailer della sua nuova serie Bedtime Stories With Ryan, condividendo con il suo pubblico anche la lieta notizia. Il divo, infatti, ha scritto: "L'idea di una serie fatta per aiutare tutti ad addormentarsi è nata lo stesso giorno del mio quarto figlio. Non vedo l'ora che guardiate Bedtime Stories". Insomma pare, quindi, che la famiglia si sia allargata e che le due star siano ufficialmente diventati genitori per la quarta volta. Non si conosce ancora né il nome, ma secondo E!News dovrebbe trattarsi di un maschietto e questo rientra nella ferrea decisione, da parte della coppia, di mantenere il loro privato lontano dai riflettori.

In effetti è raro che entrambi pubblichino foto in cui siano presenti anche James, Inez e Betty, le tre figlie avute finora. Blake Lively, d'altra parte, aveva fatto capire di aver partorito lo scorso febbraio, pubblicando un post su Instagram in cui era evidente che non fosse più in dolce attesa e scrivendo "Puppy Bowl Sunday 2023", ma senza entrare nel dettaglio, come d'altronde ha fatto anche Reynolds che, proprio in quei giorni, aveva detto in un'intervista che la sua famiglia stava "alla grande". I due sono sposati ormai dal 2012, dopo essersi conosciuti sul set del film Lanterna Verde, un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che a distanza di undici anni rappresentano ancora una delle coppie più solide di Hollywood.