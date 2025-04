video suggerito

I dettagli dell'autopsia finale rivelano la fine di Gene Hackman: "È stata una morte atroce" Rivelati i dettagli finali dell'autopsia di Gene Hackman: l'attore, affetto da Alzheimer avanzato, è morto senza rendersi conto che la moglie era deceduta per aver contratto l'Hantavirus una settimana prima.

I risultati dell'autopsia di Gene Hackman sono adesso conclusi. Sul Daily Mail, apprendiamo finalmente la causa ufficiale dell'attore, scomparso a 95 anni. I dati hanno rilevato un quadro clinico devastante per il celebre attore premio Oscar, trovato morto nella sua abitazione insieme alla moglie due mesi fa. Come è noto, le circostanze erano già drammatiche: la villa era infestata da topi, un aspetto che ha causato la morte prima di tutto della moglie, Betsy Arakava, per effetti dell'hantavirus.

Il quadro clinico di Gene Hackman

Secondo quanto riportato dai funzionari delle forze dell'Ordine del New Mexico, Hackman soffriva di "insufficienza cardiaca congestizia" e presentava "gravi alterazioni croniche ipertensive ai reni". Dal 2019 viveva con un "pacemaker bi-ventricolare" e, particolare ancor più straziante, mostrava "caratteristiche neurodegenerative compatibili con la malattia di Alzheimer". L'autopsia ha evidenziato una "grave malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva, con impianto di stent coronarici e innesto di bypass, nonché un precedente sostituzione della valvola aortica", si apprende dai documenti ufficiali citati sulla testata britannica.

Erano presenti infarti miocardici remoti che coinvolgevano la parete libera ventricolare sinistra e il setto, di dimensioni significativamente estese. L'esame del cervello ha mostrato risultati microscopici di malattia di Alzheimer in stadio avanzato.

La moglie morta prima, lui solo per giorni senza rendersene conto

"È stata una morte atroce". Il particolare più agghiacciante emerso dalle indagini è che Betsy Arakawa sarebbe morta per prima, intorno al 12 febbraio, a causa di sintomi respiratori provocati dall'Hantavirus, il virus rarissimo e letale che si trasmette attraverso l'urina, la saliva e gli escrementi dei roditori. Le indagini hanno rilevato che Gene Hackman sia risultato negativo al virus e che sarebbe deceduto una settimana dopo per una serie di fattori: la grave malattia cardica, l'Alzheimer e l'aggravarsi della malattia renale. A causa dell'Alzheimer in stadio avanzato, si legge nel rapporto, l'attore avrebbe vagato per la casa da solo dopo la morte della moglie, probabilmente senza mai rendersi conto che la donna fosse deceduta.