I compiti delle vacanze del prof Vincenzo Schettini: "Alzarsi tardi, fare sport, uscire con gli amici" Il prof che sui social si è fatto conoscere con la pagina La fisica che ci piace e in tv ha condotto il programma La fisica dell'amore, ha assegnato ai suoi studenti i compiti per le vacanze. Attività mirate a riappropriarsi del proprio tempo libero e a collezionare bellissimi ricordi.

A cura di Daniela Seclì

Vincenzo Schettini è il fisico che sui social si è fatto conoscere con la pagina La fisica che ci piace e in tv ha condotto il programma La fisica dell'amore. Con la fine della scuola anche per lui è arrivato il momento di assegnare i compiti per le vacanze. Tuttavia, anziché costringere i suoi studenti a studiare anche in estate, ha preferito assegnare loro delle attività che si trasformeranno in un'occasione per crescere, per godersi l'agognato tempo libero e collezionare preziosi ricordi.

I compiti delle vacanze di Vincenzo Schettini

"È il momento dei compiti per le vacanze. Tornerete a settembre e mi direte quante di queste cose siete riusciti a fare": ha spiegato Vincenzo Schettini alla sua classe. Inizialmente gli studenti sono apparsi un po' perplessi e hanno replicato in coro con un lungo "No". Ma dopo avere ascoltato la prima attività proposta dal loro professore, hanno capito che non si trattava di stare piegati sui libri.

Le attività suggerite dal volto de La fisica che ci piace

Vincenzo Schettini, come si può vedere in un video che ha diffuso su Instagram, ha indicato ai suoi studenti le attività da fare quest'estate: "Alzarsi tardi, ma non troppo tardi. Poi dedicarsi a se stessi, facendo sport, movimento. Che siano delle passeggiate, che sia la corsa se vi appassiona, che sia giocare a beach volley sulla spiaggia, dedicatevi al corpo, al movimento. Terza cosa: individuare delle cose che vi piacciono. Andate in libreria e comprate un libro su quella cosa che vi piace perché vedrete che quel libro lo berrete, lo leggerete molto velocemente e sapete che vi farà fare quel libro? Vi farà pensare ad un secondo libro. Vi giuro, se voi non sapete cosa voglia dire leggere un libro, voi non avete idea della bellezza di cui vi state privando". E ha concluso con un ultimo prezioso consiglio, dedicarsi agli amici:

Poi gli amici. Ma sapete che cosa facevo io con questi amici? Ci uscivo. L'estate queste persone le frequentavo, uscivamo insieme, facevamo un sacco di fesserie perché quando siete giù, quando vi sentite abbattuti il genitore sì, il professore magari, però l'amico è top.