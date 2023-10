Guillermo Mariotto sul Blu Estoril di Giambruno: “Non si usa più chiamarlo così, oggi è il Blu Royal” Blu Estoril o Blu Cina? Guillermo Mariotto risponde al dilemma di queste ore nato dal fuorionda già cult di Andrea Giambruno.

Blu Estoril o Blu Cina? Forse faremo prima a chiamarlo Blu Giambruno. Le parole del giornalista durante un fuorionda pubblicato da Striscia la notizia sono diventate già un cult assoluto. A "Un giorno da pecora" hanno scomodato addirittura l'esperto di stile Guillermo Mariotto che ha assicurato: "I nomi dei colori cambiano a seconda dell'area geografica in cui ci troviamo". E quindi quello può essere sia un Blu Cina che un Blu Estoril, ma in Italia nessuno lo chiama così.

Le parole di Guillermo Mariotto sul Blu Estoril

Nella trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e da Giorgio Lauro, Guillermo Mariotto ha assicurato: "I nomi del colori cambiano a seconda dell'area geografica in cui ci troviamo. Quello di cui stiamo parlando nel mondo è conosciuto di più come blu royal, ed in Italia, di solito, viene chiamato bluette. È il colore che, di solito, indossa la mamma dello sposo per capirci". Guillermo Mariotto ha poi precisato che la definizione "Blu Estoril" viene utilizzata per il colore delle auto: "Forse se si parla tra uomini, ma diciamo che quel colore lì le principesse arabe lo chiamano ‘blu royal'".

Il fuorionda di Giambruno

Andrea Giambruno è stato il protagonista di alcuni fuori onda recuperati da Striscia la Notizia, durante i quali si lascia andare ad alcune considerazioni piuttosto colorite, soprattutto nei confronti della collega giornalista Viviana Guglielmi:

L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima.

Nessuna reazione è arrivata da parte del giornalista, né da parte dell'entourage del programma. Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre alla conduzione c'era Manuela Boselli per impegni precedenti che Giambruno aveva a Pavia, dove è stato a moderare un incontro sugli Stati Generali del Turismo.