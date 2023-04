God Save The King, lo speciale del Tg5 su Re Carlo III Il settimanale di Clemente Mimun dedica uno speciale sull’incoronazione di Re Carlo III. Tra gli ospiti anche Antonio Caprarica.

Un ritratto di Carlo III, alla vigilia della prestigiosa cerimonia nella quale sarà incoronato "Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth", andrà in onda sabato 29 aprile, in seconda serata su Canale 5. È lo speciale Tg5 "God Save The King". L'incoronazione di Carlo III e Camilla è prevista il 6 maggio, presso l'Abbazia di Westminster.

Lo speciale

Il settimanale di Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, dedica un ampio ritratto alla figura di Carlo III, la cui cerimonia di incoronazione avrà luogo sabato 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, a Londra. In studio, ospiti Enrica Roddolo e Antonio Caprarica. Condotto da Dario Maltese, lo speciale andrà a ripercorrere mille anni di incoronazioni e i preparativi per il giuramento di Carlo e i ruoli cui saranno chiamati i vari membri della famiglia Windsor, in primis William. Si parlerà ovviamente della decima fila nella quale è stato relegato il "principe ribelle" Harry. Ci sarà poi spazio per analizzare il peso "reale" della consorte del Re, la futura Regina Camilla.

La figura di Carlo III

Lo spazio più ampio sarà ovviamente riservato al ritratto di Carlo. Questa figura così controversa, un re forse troppo anziano per essere davvero amato, un re animato da sentimenti ecologisti e riformisti che dovrà interrogarsi sul futuro e sul senso della monarchia britannica. Charles III, nato Charles Philip Arthur George, il 14 novembre 1948, a Buckingham Palace, è asceso al trono l'8 settembre 2022, alla morte di sua madre, la regina Elizabeth II. È stato erede al trono britannico, dal 6 febbraio 1952 all'8 settembre 2022 e questo fa di lui il più longevo erede al trono della storia inglese, avendo superato Edoardo VII (erede al trono della regina Vittoria, dal 1841 al 1901). Inoltre, si tratta del sovrano del Regno Unito più anziano al momento dell'insediamento: 73 anni. Ha superato Guglielmo IV, salito al trono a 64 anni.