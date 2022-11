Giulia Salemi dona tre macchinari al Bambin Gesù con una raccolta fondi: “Felice di questo progetto” Giulia Salemi è stata protagonista di un evento all’Ospedale Bambin Gesù di Roma dove sono stati acquistati tre macchinari dedicati alla terapia intensiva, grazie alle donazioni fatte ad una fondazione sostenuta proprio dalla conduttrice.

A cura di Ilaria Costabile

Utilizzare la potenza dei social network per fare beneficenza è diventata nel tempo una delle prerogative di Giulia Salemi, seguitissima sui social, amata anche in tv, da sempre ha cercato di far valere questioni di una certa importanza, sensibilizzando anche i suoi follower. Ed è così che nella giornata di lunedì 14 novembre, la conduttrice si è recata all'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove grazie ad una raccolta fondi sono stati acquistati tre macchinari per lenire le sofferenze dei bambini ricoverati in terapia intensiva.

I ringraziamenti di Giulia Salemi

"Grazie alle vostre donazioni abbiamo realizzato questo rivoluzionario progetto al Bambin Gesù di Roma" racconta Giulia Salemi sui social, una volta arrivata al PICU – Paediatric Intensive Care Unit – Liberation Day, dove sono stati presentati i tre macchinari acquistati grazie ai fondi donati totalmente dall'associazione benefica Gabry Little Hero ODV, e dalla Fondazione Parole di Lulù, proprio con il supporto dell'influencer. Sono stati acquistati macchinari per la mobilitazione, la sedazione inalatoria e il monitoraggio dei rumori, affinché i bambini possano vivere la terapia intensiva in ospedale nelle migliori condizioni possibili.

Le donazioni all'ospedale Bambin Gesù di Roma

Intervistata da Leggo, Giulia Salemi racconta come ha deciso di sostenere questa associazione e si dice orgogliosa di quello che è riuscita a fare grazie al sostegno dei suoi follwer, dichiarando che uno dei suoi obiettivi è sempre stato quello di utilizzare la sua presenza sui social per veicolare messaggi importanti e farsi portavoce di progetti di spessore, proprio come questo. La 29enne racconta: