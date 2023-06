Gian Maria Sainato: “Non sono bisessuale, ma pansessuale ed è diverso” Gian Maria Sainato, nella lunga intervista a Biccy, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti che lo hanno interessato all’interno delle dinamiche dell’Isola dei Famosi in particolare sul suo orientamento sessuale.

Gian Maria Sainato si è fatto conoscere al grande pubblico grazie all'esperienza da poco conclusa all'Isola dei Famosi 2023. Il modello, attore e influencer ha voluto fare il punto sulla sua stagione in una intervista a Biccy. Si è beccato spesso a distanza, come di persona, con Marco Mazzoli che troppo spesso ha scherzato sul suo orientamento sessuale. Gian Maria Sainato ha quindi precisato di non essere bisessuale, ma pansessuale.

Le parole di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato, nella lunga intervista a Biccy, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti che lo hanno interessato all'interno delle dinamiche dell'Isola dei Famosi. Dal rapporto con Cristina Scuccia: "È vero, le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva la fobia delle telecamere". Poi ha parlato dei contrasti nati in merito al suo orientamento sessuale:

Ho avuto attrazione sia per gli uomini che per le donne, ma più che bisessuale mi definirei pansessuale. Una volta l'ho detto all'Isola dei Famosi e hanno iniziato a ironizzare sul termine ‘pansessuale'. Mi sono spiegato bene con loro su cosa significasse e quanto rispetto dovessero avere per tutti gli orientamenti ma continuavano a ridere e a guardarmi come se fossi un alieno per aver detto quel termine che nessuno conosceva. Allora dissi loro che sessualmente ero bisessuale e pure lì domande su domande dall’inizio alla fine del programma. Che pesantezza e quanta pazienza ho dovuto avere, sembrava di essere tornato negli anni 90!

Cosa intendiamo per pansessuale e perché è diverso da bisessuale

Perché Gian Maria Sainato preferisce farsi definire pansessuale piuttosto che bisessuale? Perché per pansessualità viene indicata l'attrazione in quanto tale nei confronti di un individuo, senza dare importanza al sesso o al genere. Pertanto, chi si dichiara pansessuale dichiara di poter essere attratto dalle persone di tutti i generi: maschile, femminile e non-binario. Da tempo, all'interno della comunità LGBTQIA+ si discute della possibilità di considerare il termine bisessuale inclusivo anche delle preferenze pansessuali. Sul piano rappresentativo, però, hanno due bandiere differenti: viola, gialla e azzurra a strisce orizzontali per la pansessualità; fucsia e blu che confluiscono in una fascia orizzontale più stretta di colore viola per la bisessualità.