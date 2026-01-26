Franco Agyekum dopo MasterChef: “Dicono che somiglio a Thuram. Siamo entrambi ironici, ma lui è più alto di me”

Franco Agyekum dopo l’eliminazione a MasterChef 15 ha deciso di lasciare il suo lavoro da business manager per dedicarsi alla cucina: in alcune domande e risposte con i followers su Instagram ha commentato la somiglianza con Thuram che molti spettatori hanno notato.

Dopo l'eliminazione a MasterChef 15, decisa dai giudici e chef del programma, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, Franco Agyekum è tornato alla sua vita di tutti i giorni ma con uno spirito nuovo. Nella puntata del cooking show di giovedì 22 gennaio ha sbagliato il piatto del pressure test e ha perso il grembiule che gli permetteva di gareggiare nella Masterclass. Ritornato alla "vita normale", ha deciso di lasciare il lavoro di business manager per dedicarsi alla cucina, come da lui raccontato in un'intervista al Corriere. In un video su Instagram pubblicato nelle ultime ore ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Ha spiegato che ora intende dedicarsi alla cucina:

Ho in mente tante attività, da fare in casa. Mi piacerebbe colmare delle lacune. Riprendere alcune basi, studiarle, apprenderle, capirle.

"Sono molto concentrato su me stesso", ha spiegato, "e su quello che voglio costruire, sulle attività che farò": per questo motivo al momento non è impegnato sentimentalmente. Tra le domande arrivate dai suoi followers, alcune riguardano la somiglianza con il calciatore dell'Inter, Marcus Thuram. "Me lo dicono, ma siamo molto differenti. È un complimento, per carità. Siamo due persone molto ironiche, ma lui è più alto di me", ha commentato Franco.

La nuova vita di Franco dopo MasterChef 15

Franco Agyekum, in un'intervista al Corriere, ha spiegato che la "cucina mi ha portato una grande energia nella vita", e per questo motivo ha scelto di trasformare la sua passione in lavoro. Ha deciso di lasciare il suo impiego da business manager in una multinazionale francese, costruito in dieci anni di carriera, per dedicarsi ai fornelli: "Entravo alle 9 e uscivo alle 7. Era il lavoro che avevo sempre cercato. Ma mi sono chiesto se quell’ambizione fosse davvero mia o se servisse solo a dimostrare qualcosa agli altri. Mi sembrava di perdere tempo", le parole al Corriere.