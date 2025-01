Francesco Totti risponde a Timothee Chalamet: “Quando tornerò a Roma andrò a vedere il tuo film”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Due giorni fa, Timothée Chalamet è arrivato a Roma per presentare A Complete Unknown, il non-biopic di Bob Dylan, dal 23 gennaio al cinema. L'attore, che si è sempre dichiarato un gran tifoso della Roma, parlando all'Adnkronos aveva avanzato una richiesta speciale al capitano della sua squadra del cuore, Francesco Totti, chiedendogli di vedere il suo film. A poche ore di distanza, il calciatore ha deciso di rispondergli personalmente, con un video andato virale sui social. Ecco cosa ha detto.

La risposta di Francesco Totti a Timothée Chalamet

"Aspetto l'endorsement di Francesco Totti, ma quando arriva? Spero veda il film". Erano state queste le parole dell'attore di Dune rivolte all'ex capitano della Roma. In passato, Chalamet si è apertamente dichiaratamente tifoso della squadra della Capitale e, una volta arrivato in città, ha anche approfittato per andare allo stadio Olimpico per vedere una partita della squadra del cuore. Dal canto suo, Totti ha deciso di rispondere al suo messaggio, con un video pubblicato su Radio Romanista.

"Ciao Timothee, volevo farti un saluto, so che sei nella mia città, Roma. Io sono nella tua, New York, però ti prometto che quando tornerò andrò a vedere il tuo grande film, un abbraccio a presto e sempre forza Roma", le parole di Totti.

Chalamet è Bob Dylan in A Complete Unknown

Nella conferenza stampa per la presentazione di A Complete Unknown, l'attore aveva espresso il suo parere sul rapporto con i tempi passati, rivendicando agli anni Sessanta "ottimismo e sincerità, laddove le sfide della mia generazione attaccata al telefono sono forse più ampie", aveva detto all'Adnkronos. Del suo Bob Dylan, che interpreta nel film, ha precisato che "nella sua automanifestazione al mondo non ha archetipi da inseguire, bensì ha man mano tirato fuori chi voleva essere. Come lui, nutrivo il desiderio di qualcosa di più grande senza sapere cosa fosse, ma volendolo: lui la musica, io i casting".