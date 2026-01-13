Francesco Costabile: “Complimenti a Netflix per aver pagato Corona che si vanta di aver imposto l’aborto alla sua compagna”

Francesco Costabile, regista che fino a poco tempo fa era in corsa agli Oscar 2026 con il film Familia, uscito dalle shortlist finali come miglior film internazionale lo scorso dicembre, ha espresso la sua opinione sulla docuserie dedicata alla vita di Fabrizio Corona: “Complimenti a Netflix per aver profumatamente pagato un personaggio che si vanta di aver prima imposto l’aborto alla sua compagna, poi aver monetizzato anche la nascita del figlio. Alla faccia della violenza di genere. Solo profitto e visualizzazioni. Schifo”.

Costabile è noto per il suo contributo alla causa di genere, non a caso diverse sue opere sono stata dedicate alla denuncia della violenza sulle donne e l'ultimo, Familia appunto, alla violenza domestica. Facile immaginare cosa abbia mosso la sua mano sulla tastiera, spingendolo a scrivere una story instagram che ha tutta l'intenzione di non schivare il destinatario di questa missiva. Fabrizio Corona, appunto, opportunamente taggato in fondo al post.

Il riferimento alla vicenda privata di Corona è quello raccontato nella serie Io sono notizia, quando l'ex re dei paparazzi si è spinto oltre ogni limite rivelando di aver "costretto" Nina Moric ad abortire due gemelli perché “all’epoca era la donna più bella del mondo e le entrate delle sue serate erano troppo alte per poterle fermare”. Idem per quanto riguarda la monetizzazione della nascita del figlio Carlos. Diverse le reazioni alla decisione della nota piattaforma di aver affidato un progetto così esposto ad una vita costellata di eventi spesso finiti sotto la lente per la capacità di scatenare accesi dibattiti e attivare una fitta rete di dissenso. Francesco Costabile è solo un'altra voce che si aggiunge, ma fa rumore proprio perché attivista nella denuncia della violenza di genere e, quindi, dotato di una sensibilità che gli ha impedito qualsiasi forma di silenzio.