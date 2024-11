Francesca Draghetti, l’unica della Premiata Ditta assente a Tale e Quale Show: “La tv non mi manca”

video suggerito

La Premiata Ditta non è solo un marchio di comicità che ha segnato un’epoca televisiva, ma anche la storia di un’amicizia che va ben oltre le luci della ribalta. Francesca Draghetti, una delle colonne portanti del quartetto, ha ripercorso la lunga avventura del gruppo in un’intervista a TvBlog, firmata da Massimo Falcioni, raccontando aneddoti, successi e il legame che unisce i suoi componenti ancora oggi.

“Siamo quattro amici che nella vita hanno fatto quello che sognavano e che, per un lungo periodo, l’hanno fatto assieme”, spiega Draghetti, oggi lontana dai riflettori, ma profondamente legata a quel percorso condiviso. Un passaggio sulla mancata presenza a Tale e Quale Show nel ‘revival' con Roberto Ciufoli e Pino Insegno: "La tv non mi manca".

L’incontro con Gianni Boncompagni e la svolta

La prima svolta della carriera arrivò con Gianni Boncompagni, che scelse Francesca, Pino e Roberto per Pronto, chi gioca?. Fu lui a suggerire l’aggiunta di una quarta figura, ispirandosi al successo del Trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Tiziana Foschi completò il gruppo, e nacque così la Premiata Ditta, un nome inventato da Pino Quartullo e subito apprezzato per il suo richiamo alla tradizione artigianale. Il momento d’oro arrivò con Ricomincio da 2 di Raffaella Carrà, dove il quartetto si cimentò in parodie delle soap opera. L’intuizione di imitare Beautiful fu un colpo di genio:

I personaggi di Ridge, Brooke, Thorne e Caroline si adattavano perfettamente a noi. Quando ci presentammo nei loro panni, il pubblico impazzì.

L'approdo a Mediaset

Con l’approdo a Mediaset, la Premiata Ditta si reinventò con progetti ambiziosi. Finché c’è ditta c’è speranza fu una sitcom dal ritmo serrato: “Ogni giorno giravamo quasi una puntata intera. Era faticoso, ma divertente”. Poi arrivò Premiata Teleditta, che li portò in prima serata con parodie elaborate, come quella di Elisa di Rivombrosa, per cui affittarono il castello di Bracciano con una troupe imponente.

Tale e Quale Show: l'unica assente della Premiata Ditta

Come fa notare Massimo Falcioni, lei è stata l'unica assente in una sorta di momento iconico, una ‘reunion' improvvisata della Premiata Ditta. Pino Insegno ha raggiunto l'amico Roberto Ciufoli in gara per un duetto mentre l'altra componente, Tiziana Foschi, era in platea. La risposta:

Faccio sempre spettacolo, ma non nella veste più visibile. A me va benissimo così, la televisione non mi manca. Da un paio d’anni sono tornata a recitare a teatro, con molta calma. Se qualcuno sente la mia mancanza, può venire a vedermi. Non ho rimpianti.