Fiorello e la battuta ad Aspettando VivaRai2: “Canone Rai più basso? Forse perché Fazio è andato via” Quando c’è da scherzare, anche sulla Rai, Fiorello non si tira mai indietro e infatti non ha potuto non commentare la notizia dell’abbassamento del canone rivolto al servizio pubblico. Lo showman siciliano l’ha fatto toccando uno dei temi più caldi di questa nuova stagione televisiva: l’addio di Fabio Fazio.

A cura di Ilaria Costabile

È notizia delle ultime ore quella per cui per i prossimi tre anni, il canone Rai subirà un abbassamento e cioè dai 90 euro che gli italiani hanno dovuto pagare finora, dal 2024 ne pagheranno 70. Durante la sua rassegna stampa mattutina, in attesa di iniziare con il suo Viva Rai2, Fiorello non ha potuto fare a meno di commentare la cosa con un certo sarcasmo, puntando ad alcuni argomenti, ancora piuttosto caldi, che riguardano proprio il servizio pubblico.

Fiorello e l'ironia sul canone Rai e l'addio di Fazio

Ancora lontani dall'inizio della trasmissione mattutina di Rai2, che partirà in via definitiva il 6 novembre, Fiorello e i suoi fedelissimi si ritrovano ogni mattina in un glass provvisorio, in via di Vigna Stelluti, nel quartiere di Roma Nord con Aspettando Viva Rai2, dove si dilettano nel fare una freschissima rassegna stampa. Tra le prime notizie ad essere commentate, c'è quella che riguarda la legge di Bilancio che, purabbassando l'imposta per la tv di 20 euro, ha comunque stanziato dal 2024 al 2026, più di 400milioni annui per le produzioni radiofoniche, televisive e multimediali della Rai. Lo showman siciliano, quindi, coglie la palla al balzo e scherza dicendo:

Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio? Ieri sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti. È andata così, inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. ‘Il Cavallo e la Torre' diventerà ‘Il mulo e la mansarda'; il ‘Tale e Quale Show' sarà ‘Gli assomiglia giusto un pelino show'. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo…

Il successo di Fazio sul Nove ha sicuramente contribuito a questa battuta che rientra anche in una narrazione ben precisa della "nuova Rai", dove alcuni personaggi sembrano avere più spazio di altri. Al mattatore siciliano, però, questo tipo di sarcasmo è sempre stato permesso, d'altra parte proprio in una delle ultime puntate del suo show aveva fatto una battuta simile che richiamava proprio all'addio di Fazio, dicendo all'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: "Se non mi chiami andiamo tutti a Discovery".