Aspettando Viva Rai2 da lunedì 16 ottobre sulla pagina Instagram di Fiorello e su RaiPlay Da lunedì 16 Ottobre ore 7.15 circa sulla pagina instagram di Fiorello e poi su RaiPlay. Nella prima puntata ospite Tommaso Paradiso.

La novità più esaltante della scorsa stagione televisiva è pronta a tornare. Dal 6 novembre riparte la nuova stagione di Viva Rai2 ma intanto già da lunedì 16 ottobre, dalle ore 7.15, si parte con Aspettando Viva Rai 2!

La prima puntata di Aspettando Viva Rai 2!

Il programma ritorna da un glass di cortesia che viene improvvisato in un bar di Roma con tutti i suoi protagonisti: Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutti gli altri. La sveglia tornerà a suonare ma solo sui nostri telefoni: la diretta sarà dal lunedì al venerdì sulla pagina Instagram di Rosario Fiorello (@rosario_fiorello). I contenuti saranno poi disponibili su RaiPlay. Come al solito ci sarà la rassegna stampa, il commento sulle notizie di attualità, la musica, gli incontri con i tantissimi ospiti che passeranno per il bar. Il primo ospite sarà Tommaso Paradiso che di recente è uscito con l'album Sensazione Stupenda. La regia è di Piergiorgio Camilli.

Quando comincia Viva Rai 2!

La seconda stagione di Viva Rai2 è alle porte, e porta con sé alcune significative novità. La prima, e forse più evidente, riguarda la location del programma. Dopo un primo anno a Via Asiago, la decisione è stata presa di traslocare al Foro Italico di Roma. Questo cambiamento comporterà una glass room molto più spaziosa, collocata all'interno del parcheggio del complesso sportivo del CONI. Ma quando inizia questa attesa stagione? Segnatevi il 6 novembre nei vostri calendari, ma fate attenzione all'orario: alle 7 del mattino su Rai2. Quindi, sì, Viva Rai2 cambierà leggermente la sua abituale tabella di marcia, anticipando il suo inizio di un quarto d'ora. Il cast di Viva Rai2 rimarrà un punto di forza dello spettacolo, con il carismatico Fiorello al centro. Si conferma la presenza di Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e, naturalmente, Ruggiero Del Vecchio, il simpatico "vecchietto." Il corpo di ballo, sempre diretto da Luca Tommassini, sarà di nuovo uno degli elementi distintivi dello show.