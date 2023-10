Fedez ospite di Fabio Fazio a CTCF: “Non preoccupatevi se balbetto. Parlerò di cose mai dette prima” Fedez a poche ore dalla sua intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa, anticipa i fan su Instagram: “Parlerò di un tema per me importante e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico. Quando parlo di cose che mi sono successe mi parte il balbettio. Se mi vedete balbettare non vi preoccupate”.

A cura di Gaia Martino

Fedez questa sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sul canale NOVE, dalle 22 circa, ha dichiarato il rapper, interverrà nel programma per una lunga intervista nella quale parlerà di un "tema" che gli sta molto a cuore. Non ha specificato di cosa si tratta, ma probabilmente racconterà della malattia e del difficile periodo attraversato. "Se mi vedete balbettare, non preoccupatevi" ha dichiarato pochi minuti fa sui social.

Le parole di Fedez prima di CTCF

Fedez con due Instagram stories ha parlato ai fan della sua ospitata di stasera nel programma di Fabio Fazio sul NOVE. "Volevo ricordarvi che stasera sarò ospite da Fabio Fazio sul canale Nove per un'intervista nella quale parlerò di un tema per me importante e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico. Infatti sono parecchio agitato" ha confessato il rapper e giudice di X Factor prima di aggiungere che nel corso dell'intervista potrebbe tornare di nuovo ad essere vittima di balbuzie.

Voglio fare una premessa, mettere le mani davanti. È possibile che durante l'intervista, quando parlo di cose che mi sono successe, mi parte il balbettio. Se mi vedete balbettare non vi preoccupate, sto bene. Parlare di certe cose rievoca…mi fa parlare a scatti. Però è tutto normale.

Il problema con le balbuzie

Lo scorso febbraio Fedez parlò del suo problema legato al linguaggio, nato dopo i problemi di salute e lo stress con cui ha dovuto fare i conti. Registrò un video tra le stories nel quale gli tremava la voce, faticava a formulare frasi compiute. "Vi chiedo scusa per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po' di tempo e quindi ci metto un po' a formulare una frase" disse ai followers. Parlare di temi delicati che lo riguardano non gli consentono, dunque, di stare sereno, vista l'ultima confessione tra le stories, aggiunta a poche ore dalla sua intervista con Fabio Fazio.