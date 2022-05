Fedez e J-Ax siglano la pace: “Mettere da parte l’orgoglio e tornare ad abbracciarsi” I due artisti, che avevano rotto i rapporti 4 anni fa, hanno comunicato su Instagram di essersi ritrovati e annunciano un nuovo progetto.

A cura di Andrea Parrella

Fedez e J-Ax fanno pace. A 4 anni dal litigio che aveva portato a una separazione traumatica tra i due, amici, colleghi e soci in affari, i cantanti hanno pubblicato una foto in cui si abbracciano e guardano sorridenti all'obiettivo, spiegando di aver messo da parte ogni tipo di rancore. Con un messaggio condiviso Fedez 4 J-Ax hanno spiegato cosa sia successo:

Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima.

Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio.

In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena.

Il nuovo progetto di Fedez e J-Ax

Un ritrovarsi che è stato anche figlio degli eventi recenti come l'operazione alla quale si è sottoposto Fedez: "La vita è una strana coincidenza – si legge – ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio". Quindi l'annuncio di un'iniziativa che non avrà nulla a che fare con un progetto artistico: "Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto 🙏🏻 Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me”.

La rottura tra J-Ax e Fedez

A spiegare le ragioni della rottura tra i due era stato Ax in un'intervista di qualche tempo fa, parlando delle sue difficoltà a sentirsi a suo agio nell'attività avviata con Fedez: "Pensavo di farcela, ma il pensiero di dovermi alzare e andare a fare la riunione per discutere un contratto che non è nemmeno mio, mi toglieva la serenità. Anche avere dipendenti. E se poi fallisco? Avevo paura per loro, non smetterò mai di vedere il mondo della musica e dello spettacolo, come un posto in cui da domani per qualsiasi stron*ata può finire tutto. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia, la sera pensavo: "Quanti dipendenti ho?", invece Fedez diceva che a lui piaceva avere dei dipendenti. Ogni volta che assumevamo uno, mi dicevo: "Questo ha un'altra famiglia che si basa sul fatto che io e Fede andiamo bene o no". Questo è un limite mio e mi sono tolto…anche per altre ragioni, ma una era questa".