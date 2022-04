Faceva la badante, ora è una delle pornostar più pagate d’Europa: la storia di Romi Indy Ha solo 23 anni e un passato come badante, ma oggi è una delle pornostar più pagate d’Europa.

La svolta di Romi Indy guadagna oggi le cronache del gossip di tutta Europa. Ha solo 23 anni e un passato come badante, ma oggi è una delle pornostar più pagate d'Europa. Di madre olandese e padre del Suriname, ha vinto agli Oscar del porno come migliore stella non americana. Prima di arrivare a questo successo internazionale, però, c'è stata una vita di sacrifici. Ha fatto ogni tipo di lavoro: cameriera, call-center, badante. Poi, i primi scatti da modella, pochi spiccioli per pagarsi gli studi – vuole laurearsi in Giurisprudenza. Allora la svolta economica: il mercato del porno. È una delle più pagate al momento.

È la più pagata in Europa

Il film che ha cambiato la vita di Romi Indy è "Una notte a Barcellona" dell'Antonioni del porno, Marc Dorcel. Assoluta protagonista di un film che è stato il suo trampolino di lancio. Barbara Costa ha riportato su Dagospia alcune dichiarazioni dell'attrice: "Io su un set porno, davanti a regista e telecamere, ho una sicurezza che fuori non ho, ma in questo ambiente, fin dal primo giorno, devi essere caparbia, e dire sì e no a ciò che vuoi fare". In famiglia, nessuno le ha mai rinfacciato nulla ma all'estern sono in tanti ad averla giudicata: "Mi dicono di trovarmi un lavoro serio, dicono che sono troppo bella e intelligente per fare porno". Ma Romi Indy ha scelto da sola il suo futuro.

Quanto si guadagna con una scena

Secondo Malena, con una scena porno si guadagnano dai 1000 ai 1500 euro. Di più, se si registra un film per intero: almeno 5000 euro per film. I budget internazionali dovrebbero essere leggermente più alti, dove per un film intero si potrebbe arrivare a guadagnare persino 10mila euro. I guadagni lievitano sulle piattaforme indipendenti come OnlyFans, lì è tutto senza la mediazione di nessuno, se non della piattaforma.