Elisabetta Franchi esulta con champagne e dito medio, rinviato il processo per stalking contro l’amica

Elisabetta Franchi festeggia sui social pubblicando due scatti inequivocabili: una bottiglia di champagne e un dito medio in bella mostra. I festeggiamenti sono conseguenti a quanto dichiarato dal gup Andrea Romito, secondo cui la stilista potrebbe non essersi macchiata di stalking ai danni della migliore amica ed ex consulente.

L'ipotesi del gup e i festeggiamenti di Elisabetta Franchi

Il gup ha aggiornato l'udienza per un eventuale rinvio a giudizio al 7 novembre, con richiesta alla Procura di "valutare la possibilità di riqualificare il reato" che, invece, potrebbe rientrare nella diffamazione aggravata e nelle minacce gravi. Romito, infatti, ha lasciato intendere che l'ipotesi di reato formulata, potrebbe non conformarsi ai fatti di cui la stilista è stata accusata. Per questa ragione, quindi, Elisabetta Franchi ha ritenuto di dover festeggiare quella che, a conti fatti, è una prima parziale vittoria che il gup ha concesso alla difesa della stilista. Mantenendo una bottiglia di spumante, Franchi scrive: "Oggi ho vinto – ma ve ne parlerò presto. A volte si brinda in silenzio. Oggi la giustizia ha parlato, e io brindo a me" aggiungendo che le comunicazioni saranno rese ufficiali da un comunicato, ma ribadendo che quanto consumatosi in aula rappresenta "una grande vittoria". In una foto successiva, poi, poche parole a corredo, la stilista mostra il dito medio e scrive: "Il gesto parla da solo".

Perché Elisabetta Franchi è stata accusa di stalking

Le accuse sono state mosse ad Elisabetta Franchi dall'ex migliore amica della stilista, nonché sua consulente e broker finanziaria. La donna ha dichiarato di aver subito molestie, minacce e "comportamenti finalizzati a screditare pubblicamente e privatamente la persona", culminati in un attacco mediatico avvenuto tramite un post pubblicato su Instagram, a cui è seguito l'invio da parte della stilista di messaggi denigratori agli amici che le due avevano in comune. Inoltre, sembrerebbe che Franchi si sia anche presentata sul posto di lavoro dell'amica, definendola incapace e chiedendone il licenziamento. A scatenare tutto questo livore, sarebbe stata la voce che tra l'amica e Alan Scarpellini, oggi ex compagno di Elisabetta Franchi, ci sarebbe stato un flirt quando i due stavano già insieme.