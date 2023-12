Eleonora Pedron si è laureata in psicologia con una tesi su se stessa: “Mamma e papà, sono felice” Eleonora Pedron si è laureata in Psicologia. La showgirl ha indossato la corona d’alloro e condiviso su Instagram uno scatto di questo importante traguardo: “Mamma e… papà, son tanto felice”. La tesi è ispirata alla sua storia di vita, segnata da due grandi perdite: la sorella Nives e il papà Adriano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, 18 dicembre, è stato il grande giorno di Eleonora Pedron: l'ex Miss Italia si è laureata in Psicologia. Come aveva raccontato lo scorso ottobre in un'intervista al settimana Oggi, la tesi è ispirata alla sua storia personale, segnata da due gravi perdite, in circostanze analoghe: la morte della sorella Nives e quella del padre Adriano in due incidenti stradali. "A 40 anni ho messo in pausa tutto per diventare psicologa", aveva detto.

Eleonora Pedron laureata: "Mamma e… Papà, son tanto felice!"

È con uno scatto pubblicato su Instagram nella giornata di oggi, 18 dicembre, che Eleonora Pedron ha annunciato di essere diventata dottoressa in Psicologia. L'ex Miss Italia 2002 ha indossato la corona d'alloro e si è mostrata sorridente e felice con la tesi tra le mani. "Mamma… e Papà, son tanto felice!", ha scritto ad accompagnare la foto. Un traguardo conseguito a 41 anni, che per la neo laureata ha un valore molto importante, come aveva raccontato in passato: "Ho scelto Psicologia per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini ‘feriti'".

La tesi di Eleonora Pedron è ispirata alla sua storia

La showgirl ha scelto una tesi ispirata alla sua storia personale, segnata da due lutti: la morte della sorella Nives in un incidente stradale e, dieci anni dopo, quella del padre Adriano nelle stesse circostanze. Queste due gravi perdite hanno portato Pedron ad avvicinarsi alla psicologia:

Scrivendo la mia autobiografia (il libro L’ho fatto per te, ndr) ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti”.