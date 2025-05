video suggerito

È morto Robert Benton, regista di Kramer contro Kramer e sceneggiatore de Le Stagioni del cuore: aveva 92 anni È morto il regista e sceneggiatore Robert Benton. Aveva 92 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto tre premi Oscar: nel 1980 per la miglior regia e sceneggiature di Kramer contro Kramer, mentre nel 1985 come miglior sceneggiatura per Le Stagioni del cuore.

A cura di Elisabetta Murina

È morto il regista e sceneggiatore Robert Benton. Aveva 92 anni. È stata una delle icone del cinema americano nella seconda metà del Novecento e ha vinto tre premi Oscar. Nel 1980 per la miglior regia e sceneggiatura non originale di Kramer contro Kramer e nel 1985 come miglior sceneggiatura per Le Stagioni del cuore. A dare notizia della sua scomparsa l'assistente Marisa Forzano al New York Times.

La carriera di Robert Benton, regista e sceneggiatore

Nato a Waxahachie (Texas) nel 1932, dopo gli studi alla Columbia University, ha iniziato la sua carriera negli Anni Sessanta come art director della rivista Esquire, dove conobbe David Newman. Con lui scrisse la sceneggiatura del film Gangster Story, diretto da Arthur Penn, candidata poi agli Oscar nel 1968. Tra le opere che ha sceneggiato si ricordano anche Uomini e Uomini e cobra uscito nel 1970 e diretto da Joseph L. Mankiewicz, Ma papà ti manda sola? (1972) di Peter Bogdanovich, Oh! Calcutta! (1972) di Jacques Levy e Superman (1978) di Richard Donner.

Negli anni successivi si è fatto conoscere dal pubblico anche come regista. Gli esordi sono stati negli Anni Settanta con film come Cattive Compagnie, L'occhio privato, considerato un omaggio ai polizieschi anni '40. Il successo mondiale però è arrivato con Kramer contro Kramer, film uscito nel 1979 che racconta il dramma familiare dell'affidamento di un figlio dopo il divorzio, con Dustin Hoffman e Meryl Streep protagonisti. L'opera gli valse due premi Oscar l'anno successivo, nel 1980, quello come miglior regia e come miglior sceneggiatura non originale. Un terzo Oscar arrivò invece nel 1985 grazie a Le Stagioni del cuore come miglior sceneggiatura. Negli anni poi ha continuato a spaziare tra generi diversi, dal thriller alla commedia, come Nadine, un amore a prova di proiettile o noir come Twilight con Paul Newman e Gene Hackman.